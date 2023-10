Hrdinové, nebo vrazi? Už brzy mohou odpověď na tuto otázku hledat sami diváci, do kin totiž vstoupí film o bratrech Mašínech. Příběh o dramatickém útěku na Západ, který dodnes budí emoce, představí čtenářům magazínu Víkend režisér snímku Tomáš Mašín. To o Janu Hamarovi z Chebu netřeba váhat, jestli je klaďas, nebo padouch. Sobotní příloha Deníku prozradí, co všechno tento muž dělá pro své okolí a lidi v něm. A mimo jiné nahlédneme také do světa těch nejbohatších.

Oskar Hes a Jan Nedbal ve filmu Bratři | Foto: se svolením České televize / Zuzana Panská

Zdroj: DeníkHrdinové, nebo vrazi?

Bratři. Nejosobnější a nejtěžší projekt režiséra Tomáše Mašína, o němž lze skoro s jistotou říct, že bude i nejkontroverznější. Případ bratrů Mašínů, kteří se v 50. letech prostříleli na Západ, budí v naší společnosti stále rozporuplné emoce. Hrdinové, nebo vrazi? Film, který režisér chystal dlouhých deset let, vstoupí do kin už za týden. Poté ho čeká oscarové klání, kam akční drama vyslala česká akademie. „Postavy Mašínů jsou až anticky tragické,“ říká v rozhovoru o svém nejnovějším režijním počinu oceňovaný filmař Tomáš Mašín. A co si o Mašínech myslí on? To si přečtěte v nejnovějším vydání magazínu Víkend.

Jak se daří nejbohatším

Nejbohatším Češkám a Čechům se daří. V uplynulém roce vydělali obří sumy peněz. Ačkoli zdaleka ne všem se povedlo majetek zvětšit, podle nejnovějšího vydání žebříčku českého magazínu Forbes o nejbohatších lidech u nás se jmění stovky nejzámožnějších zvětšilo. Jak je to možné? Jednoduchá odpověď zní: daří se jim na mezinárodní scéně. A taky jde vždycky o to, kdo a jak to počítá. Co znamená být nejbohatší? O tom si počtete v magazínu Víkend.

Dělat víc pro své okolí

Někomu stačí chodit do práce, domů, občas na výlet nebo na dovolenou. A pak jsou tací, co prostě musejí dělat něco pro druhé. Lidé, kterým nestačí být jen tím, kdo se, jak se říká, veze. Mají to v sobě. A ještě je to baví. Právě takový je Jan Hamar. Otec, přítel, oblastní vedoucí a také předseda komunitního centra v Chebu. Jeho příběh přinášíme v seriálu příběhů lidí, kteří dělají pro své okolí prostě víc.

Becherovku, nebo rybičku?

Becherovku zná nejspíš téměř každý. Třeba i ti, kdo ji nikdy neochutnali. Právě proslulý liguére je jednou ze slavných značek, jejichž příběh přinášíme ve speciálu aktuálního magazínu Víkend. A najdete jich tam daleko víc.