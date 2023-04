Umělá inteligence již dokáže zastat mnoho profesí. Na jednu stranu usnadňuje lidem život, ale zároveň jim na trhu práce konkuruje. Sobotní magazín Víkend odpoví na některé otázky spojené s umělou inteligencí. To zpěvák James Harries se spoléhá výhradně na svůj um a přináší to úspěch. O novém albu i letošních plánech promluví v příloze Deníku, která se zaměří také na korunovaci nového krále ve Velké Británii nebo světově proslulé výrobky z České republiky.

Meghan a Harry | Foto: Profimedia

Zdroj: DeníkR.U.R. verze 2023

Umělá inteligence se hlásí o pozornost. A zdá se, že tentokrát to myslí vážně. Několik firem již uvedlo na trh modely umělé inteligence, které jsou natolik sofistikované, že skutečně mohou zastat celou řadu profesí. A mnohokrát lépe než člověk. Hrozí masivní vlna propouštění? Magazín Víkend se tentokrát zevrubně podívá na to, co umělá inteligence v současnosti již dokáže a co by se mohla naučit velmi rychle. Zároveň nezapomeneme na to, že se výrazně projeví ve školní výuce, kterou čeká možná ještě větší revoluce než pracovní trh. A kde budou brát lidé peníze? I na to nabídneme několik možných odpovědí.

O novince i o domovech

Zpěvák a kytarista James Harries z anglického Manchesteru žije od roku 1990 v Česku, ale když může, vandruje po celém světě. Všude sklízí úspěchy, a právem. Je to formát, jaký se hned tak nerodí a neslyší. To bylo jasné už kolem roku 2001, kdy u nás vešel ve známost díky spojení s jazzmanem Emilem Viklickým. Od té doby natočil osm řadových alb, včetně jednoho, které – jako první hudebník vůbec – nahrál na mobilní telefon. Zatím poslední desku se zvláštním názvem Hiraeth vydal sympatický trubadúr letos v únoru. Na zbytek roku má domluvené koncerty všude možně v Evropě (v Praze se mimo jiné objeví na festivalu Metronome).

Princ Harry bez cenzury

Blíží se korunovace krále Karla III. Celý svět opět bude oči upírat k Londýnu, kde po neuvěřitelných sedmdesáti letech dojde ke korunovaci nového panovníka. Zároveň svět spekuloval: Bude na korunovaci princ Harry se svou ženou Meghan? Právě princ Harry je v posledních letech rebelem britské královské rodiny. A své zážitky shrnul do nevídaně otevřené knihy. Ta jen pár dní před korunovací vyjde konečně česky v nakladatelství Práh. A magazín Víkend jako jediné médium v Česku nabídne exkluzivně čtyři ukázky z knihy, které se prodaly miliony kusů.

Vyrobeno u nás

Speciál magazínu Víkend se tentokrát zaměří na slavné výrobky, které vznikají po celé České republice, ale slávu prožívají po celém světě. A řada z nich slaví kulatá výročí.