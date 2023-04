O rozpadu manželství i nové komedii Já, diktátor! se pro magazín Víkend rozpovídala česká herečka Veronika Žilková. V sobotním vydání se dočtete také o nejslavnějších konspiračních teoriích světa nebo o tom, které oblíbené destinaci se přezdívá Havaj Evropy.

Herečka Veronika Žilková v talk show 7 Pádů Honzy Dědka. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Sobotní vydání magazínu VíkendZdroj: DeníkZkusila jsem všechno

Reakcí na současnou situaci ve světě bude nová originální komedie Já, diktátor! z pera komika, herce, textaře a spisovatele Lukáše Pavláska. V pražském Divadle Broadway bude mít premiéru 19. dubna. Jednu z rolí v ní vytvoří herečka Veronika Žilková, která je zároveň dramaturgyní připravované inscenace. „Diktátor? Rozhodně nikdy nevypadá jako sexy James Bond,“ říká úspěšná herečka, která se při rozhovoru nebránila ani citlivým otázkám o rozpadu manželství.

Sice to není pravda, ale…

I blázni a šílenci mají právo na názor. A díky internetu mohou jejich názory být dokonce stejně platné, ne-li platnější než názory „normálních“ lidí, či dokonce vědců. Nevěříte? V sobotu bude 1. duben, v Česku takzvaný apríl, v anglosaském světě den všech bláznů. A proto jsme se rozhodli představit nejslavnější konspirační teorie, které spojuje jedno: věří jim stamiliony lidí po celém světě. Díky internetu a sociálním sítím se tyto myšlenky šíří rychlostí blesku. A mnozí politici na tom ulítávají také docela slušně. Schválně, nebo z vypočítavosti? Znáte nejslavnější konspirační teorie? A znáte jednu českou, na kterou se chytila i StB? O tom všem si přečtěte hlavní téma aktuálního vydání magazínu Víkend.

Více, co je Havají Evropy?

Pestré barvy, kam se podíváš, sladké chutě a vůně. Portugalský ostrov Madeira je přezdíván evropskou Havají. Celoročně příjemné teploty, bujná zelená a rozkvetlá vegetace, úchvatné přírodní scenérie. To sem láká asi milion a půl turistů ročně. „Lidé tady najdou velkou část světa na jednom místě,“ zve místní průvodce Hugo, který vozí turisty na vyhlídkové jízdy po ostrově. Na své si přijdou také příznivci festivalové zábavy nebo aktivní dovolené.

Jak šetřily naše babičky.

Rozhodne-li se člověk šetřit, nebude to určitě pohodlné, ani jednoduché. Ale určitě to bude efektivní. A kde vlastně s šetřením v domácnostech začít? Nejjednodušší je inspirovat se příkladem. Stačí podívat se o nějakou tu generaci nazpět a zjistit, jak to dělali třeba naše babičky a dědečkové. V magazínu Víkend desátým dílem končí seriál s tipy, jak začít šetřit v domácnosti.