Billy F. Gibbons, hudební ikona a člen legendárních ZZ Top, poskytl rozhovor Deníku. Řeč byla nejen o jeho červnovém koncertě v Praze, ale také třeba o bývalém prezidentovi ČR Václavu Havlovi. Celé povídání bude součástí magazínu Víkend, který příblíží i výhody canisterapie anebo v rámci slovíčkaření rozebere pojmy jako Kocourkov či Tramtárie. Na tradiční přílohu Deníku se čtenáři mohou těšit v sobotu 27. května.

Billy F. Gibbons, zpěvák a kytarista americké skupiny ZZ Top | Foto: Shutterstock

Zdroj: DeníkLegenda míří do Prahy

Zpěvák a kytarista americké skupiny ZZ Top Billy F. Gibbons už brzy dorazí do České republiky. 26. června odehraje v pražské hale O2 universum koncert se svou sólovou kapelou The BFG’s. I proto si s legendou jižanské muziky povídal kolega Michal Bystrov. A samozřejmě když se spolu baví dva kytaristé, nemůžou se bavit o počasí. „S Václavem Havlem nás spojovalo několik blízkých přátel. Z jeho osobnosti a vystupování vyzařovala tvořivá síla, typická pro vizionářské umělce. Není žádným tajemstvím, že měl rád rock’n’roll. Myslím, že k jeho oblíbeným kapelám patřili Rolling Stones, ale naštěstí pro mě se do jeho seznamu vešli i ZZ Top,“ prozrazuje Billy F. Gibbons.

Rekordy

Také stáří má své rekordy. Lékařem, malířem či parašutistou můžete být i po stovce. V aktuálním magazínu Víkend přinášíme příběhy hned několika statečných žen a mužů, kteří i v pokročilém věku konají záslužné věci pro své nejbližší i pro sebe. Tipnete si, kolik je například nejstaršímu českému aktivnímu malíři či hasiči?

Kde je Kocourkov?

Bydleli byste raději v Kocourkově, nebo v Tramtárii? Popravdě řečeno, lepší život asi bude ve druhém z těchto zapadákovů. Ten je prostě jen strašně daleko. Zato v Kocourkově jsou lidé hrozně chytří… tedy vlastně hrozně hloupí. Copak jste neviděli film s Janem Werichem U nás v Kocourkově? A kde se vlastně vzaly tyto mýtické oblasti? A proč je dodnes používáme v běžné mluvě? Odpoví další pokračování seriálu Slovíčkaření o původu netradičních slov a spojení.

Psi pomáhají

Canisterapie neboli léčba za pomoci psů se v posledních letech stala populární formou terapie v domovech pro seniory. Kontakt se psem totiž podporuje zlepšení fyzické, psychické a duševní stránky člověka. Bylo prokázáno, že styk se psy pomáhá hlavně tam, kde chybějí mezilidské vztahy. „S canisterapií máme pozitivní zkušenosti, a proto se ji snažíme zařadit do aktivního programu našich seniorů,“ říká majitelka Domu u Agáty Ilona Kněžínková.