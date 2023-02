Speciál plný akcí a vše o nich: Tipy na masopustní víkend v pátečním Deníku

Redakce

Ačkoli tradici oslavy konce zimy a masopustu nalezneme už tisíce let zpátky v antickém Římě, na mnoha místech v Česku se po dobu čtyřiceti let komunistického režimu tento svátek vůbec neslavil, a jeho obnovení tak často začínalo jako aktivita úzké skupinky lidí. Jinde naopak masopust zapustil silnější kořeny, díky čemuž si místní hýčkají více než stovku let trvající nepřerušenou tradici. Páteční Deník se bude věnovat právě masopustům. A jeho důležitou součástí budou pozvánky na masopustní akce, které se ve vašem okolí konají právě o hlavním masopustním víkendu.

Pochod maškar v mikroregionu Hlinecko to dotáhl až na seznam nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO. | Foto: se svolením Radka Pavlíka