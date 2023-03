77plus1: Díky za něj! Česko má nového miláčka, diplomata z Británie

Na české politické scéně je velká nouze o osobnosti, které by dokázaly na první dobrou zaujmout a rozesmát rozdělenou a díky sociálním sítím i pořádně rozhádanou společnost. Přesto se najdou čestné výjimky, které by stálo za to následovat nebo si z nich vzít příklad. Jednou z nich je určitě i osoba nového britského velvyslance Matta Fielda, který si během několika týdnů doslova podmanil Česko, a jeho jméno tak nechybí ve výčtu 77 zpráv Deníku uplynulého týdne.

