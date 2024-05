Jirko, o čem budou tvoje Příběhy zla? Jakým případům se budeš věnovat?

Seriál se už z podstaty rozebíraných kauz zabývá skutečnými příběhy. Nabídneme věrohodnost, detailní a hlubší vhled do kriminálních případů, dočkáme se často i zajímavých, možná kontroverzních, interpretací událostí. Ukážeme také, že odsouzením pachatele zpravidla příběh nekončí, ba naopak.

Díky dokumentárním rekonstrukcím se čtenáři a posluchači dozví více o konkrétních případech. Mohou sledovat celý proces - od odhalení trestného činu přes dopadení a potrestání pachatele. Bez příkras a zbytečně přidaných emocí.

Samozřejmostí je, že se čtenářům a posluchačům dostanou k posouzení a přemýšlení pouze ověřená fakta. Seriál, zabývající se žánrem opravdových zločinů, totiž nepřináší spekulativní a samoúčelné nebo senzační exhibice, které odvádějí pozornost od skutečných událostí. Chceme se rozhodně vyhnout zjednodušování či dokonce manipulaci s informacemi, jen proto, aby byl příběh zajímavější. Zásadní je pro nás ale hlavně respekt k obětem a jejich rodinám. Z nich rozhodně nehodláme dělat pouhé zábavní objekty. Naopak, s těmito lidmi a celými rodinami vždy soucítíme.

Vybíráš si do seriálu hlavně ty nejzávažnější zločiny?

Ano. A jejich různé druhy. To právě může čtenářům pomoci lépe porozumět fungování justičního systému a celého bezpečnostního aparátu. Příběhy zla mohou ovšem sloužit také jako prevence a varování. Osvětlíme, jaké následky má porušování zákonů na pachatele a jeho rodiny. Dokonalý zločin, navzdory mnohým romantickým představám čtenářů detektivek, totiž neexistuje.

Pokusíme se také prostřednictvím seriálu vytvořit emocionální propojení s posluchači a podnítit je ke kritickému přemýšlení nad světem zločinu. V neposlední řadě budeme rádi, pokud čtenáři a posluchači Deníku.cz s námi budou diskutovat a sdílet své názory na trestnou činnost i úroveň spravedlnosti v naší společnosti.

Jak často budou Příběhy zla k vidění?

Každý měsíc odvyprávíme v několika dílech jednu kauzu. Po ní nabídneme čtenářům diskusi a zveřejníme případně jejich příběhy či stanoviska. Díl pak uzavře diskuse u kulatého stolu. Pohled na případ i jeho obecné dopady na společnost v něm nabídnou lidé, kteří se na dopadení, vyšetřování a potrestání pachatele přímo podíleli.

V červnu se budeme věnovat kauze doživotně odsouzeného vraha Jiřího Dvořáka z Prahy. Diskutovat budou senátorka Hana Marvanová a soudce Kamil Kydalka, jeden z nejdéle sloužících trestních soudců v ČR, který letos odešel po 34 letech praxe do penze. V roli experta bude spolu s dalšími elitními právníky pro Deník.cz i další vybrané případy rozebírat a komentovat.

Zdroj: se svolením Jiřího Nováčka

Je rodákem z Moravského Slovácka, do novin píše od roku 1992. Začínal reportážemi o rozdělení Československa, tehdy ještě na psacím stroji, v době bez internetu a sociálních sítí. Texty se tehdy vozily do tiskáren nahrané na disketách vlakem.

Po startu v týdeníku Slovácko v devadesátkách psal a fotografoval pro Zemědělské a Zemské noviny, pak přišlo dvanáctileté angažmá v Denících Vltava – Labe Press, kde pracoval jako reportér v Brně a Zlíně, ale třeba i jako šéfeditor centrálního sportu v Praze.

Do svého mateřského vydavatelství se vrátil po 17 letech letos na jaře, po zastávkách v tiskových agenturách Mediafax, ČTK a Čianews a titulech vydavatelství Czech News Center.

Tři desítky let se věnuje všeobecnému zpravodajství, speciálně justici a krimi žánru. Do soudních síní všech úrovní chodí psát příběhy lidí nepřetržitě přes 32 let.

Jako bývalý házenkář je skoro pořád v pohybu, jezdí nadšeně na kole a na lyžích, pokouší se pořádně plavat. Se zápalem se vrtá v hlíně na zahrádce a snaží se vylepšovat starou chajdu za Brnem. Radost má z rodinné pohody a svých kluků, dvojčat. Ok. Boomer, no…