Rozhodují o penězích, řídí tento stát, posouvají hranice vědy. Řeč je o politicích, byznysmenech, vědcích a dalších zajímavých osobnostech veřejného života. Právě jich se bude každý měsíc ptát šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička v novém video podcastu nazvaném Téma Deníku.cz.

Sledujte nový podcast Téma Deníku.cz s Janem Kličkou. | Foto: Deník

Pocastová sekce Deníku.cz se dál rozrůstá. „Od ledna přibyly dva regionální pořady z Ostravy a z Plzně, ve kterých kolegové zpovídají osobnosti spojené s danými kraji. V březnu přidáváme i půlhodinovku věnovanou celostátním tématům. Ve formátu moderátor a host budeme řešit aktuální témata, která ovlivňují náš každodenní život či finance. Zveme nejenom politiky a podnikatele, ale také ekonomy, právníky či vědce,“ popisuje Klička.

Jaké změny má přinést reforma penzí? Odpovídáme přehledně zde:

Jurečkova reforma penzí: Jaký bude důchod za deset let, kdo může do předčasného

Hned první díl se věnuje aktuálnímu tématu vládní penzijní reformy, a sice věku odchodu do penze. Předkladatel zákona, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), v podcastu vysvětluje, co ho vedlo k zavedení „dynamickému modelu“, kdy se lidé teprve při dovršení padesátého roku věku dozvědí, kdy půjdou do penze. A popisuje, jak konkrétně se lidé dozvědí, kdy nastane jejich „měsíc a rok“.

Tento model kritizovali demografové, podle nichž může docházet k „bezdůvodným rozdílům“, kdy některým ročníkům může doba odchodu do penze růst a jiným klesat. Ministr ale takový názor odmítá. Podle něj naopak nový systém odchod do penze učiní spravedlivějším.

Nový podcast Téma Deníku.cz s Janem Kličkou. Poprvé s Marianem Jurečkou.Zdroj: Deník

Jurečka v pořadu Téma Deníku.cz komentuje také aktuální stav takzvaného důchodového účtu. Ten loni skončil v minusu přes 70 miliard korun. Pro letošek je podle Jurečky prognóza rovněž špatná: na důchody se vydá o padesát miliard víc, než se vybere. I to je podle něj argument, proč s penzijní reformou dál neotálet.

Premiérový díl podcastu Téma Deníku.cz s hostem Marianem Jurečkou uvedeme už ve čtvrtek 21. března. Ke shlédnutí bude v podcastové sekci na webu Deník.cz.