Vlastní elektřina a levněji. Tuzemské domácnosti, obce i firmy čeká v roce 2024 zásadní změna. V platnost by měla vstoupit novela zákona, která umožní provozovat takzvanou komunitní energetiku.

První chytrá vesnice roste v jihomoravských Starovicích. Kombinace fotovoltaiky a tepelných čerpadel se má postarat o úsporu energií. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Zjednodušeně jde o to, vyrobit si pomocí solárních panelů či větrníků vlastní elektřinu a tu si mezi sebou sdílet, a to i na dálku. Třeba si ji vyrobit na chalupě a poslat do bytu ve městě. Revoluční změna má zatím podporu drtivé většiny politiků a odborníci považují sdílení elektřiny za zásadní zlom.

Jak to bude fungovat v reálu? Deník.cz pro své čtenáře připravil nový seriál nazvaný Komunitní energetika – seriál o sdílení elektřiny mezi lidmi. Pohledem právníků a odborníků představíme možnosti, které nás od příštího roku čekají. Vznikat začnou takzvané energetické komunity, které mezi sebou budou elektřinu přes distribuční síť sdílet. Půjde o domácnosti, obce, ale třeba i školy, úřady či podniky. Ti všichni budou moci energii vyrobit a následně ji prodat či ji sdílet.



Jak se taková komunita bude tvořit, kde se bude registrovat a jaké budou technické náležitosti? Seriál dobrých rad sledujte celý podzim na Deník.cz a v tištěném Deníku.