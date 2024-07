Nový seriál Co (ne)zdraží Green Deal ukáže dopady Zelené dohody na domácnosti i firmy

Rok a půl před volbami do sněmovny čeká pětikoaliční vládu zásadní rozhodnutí, které ovlivní životy lidí i firem a v konečném důsledku může přinést i zdražení dopravy či dálkového vytápění. Ministři v létě projednají tři klíčové zákony, které mají do českého právního řádu zanést prvky Zelené dohody (Green Dealu). Ten je již na evropské úrovni schválen s cílem přinést do roku 2050 uhlíkovou neutralitu na starém kontinentu.

Co to ale znamená v reálu? Jak se jednotlivá opatření projeví v peněženkách domácností i podnikatelů? Deník.cz startuje nový seriál, který by měl v průběhu léta a podzimu popsat některé nejdůležitější milníky, které nás čekají na cestě za bezemisní budoucností.

close info Zdroj: Deník zoom_in Články z nového seriálu Deníku najdete postupně pohromadě ZDE.

„Všechno něco stojí, a bude to platit i v případě zpomalení klimatických změn. Domácnosti i firmy v posledních letech i díky dotacím masivně investovaly do nového topení, zateplování či odsíření továren, ale to je jen začátek. Další náklady nás čekají,“ říká šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.

Nový seriál s provokativním názvem „Co (ne)zdraží Green Deal“ se bude věnovat možnému zavedení emisních povolenek na benzín či naftu, které by od roku 2027 litr pohonných hmot zdražilo o dvě až čtyři korun.

S odborníky probereme masivní nástup obnovitelných zdrojů, změnu tepláren i lokálních topenišť, zásadní novinky při stavbě soukromých i veřejných budov, omezení hnojiv na polích nebo třeba dražší parkování ve městech.