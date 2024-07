Od pátku 26. srpna bude u jezera Most probíhat Olympijský festival. Na něm najdete také stan Deníku, kde si můžete třeba zaveslovat a následně vyfotit na stupních vítězů. Vaše fotky budeme přidávat právě do tohoto článku.

Letní olympijské hry v Paříži si můžete užít také v Mostě. U stejnojmenného jezera vyrostl Olympijský festival a v něm najdete také stan Denik.cz.

Další informace o Olympijském festivalu u jezera Most najdete v článku ZDE.

A v něm si mohou návštěvníci parku vyzkoušet závod ve veslování na trenažerech. „Budou dva, takže se mohou pustit do opravdového závodu. Napojíme je na obrazovku, kde fanoušci krásně uvidí, jak si vedou,“ vysvětlila vedoucí oddělení marketingu Deníku Jitka Peroutková.

K tomu bude ve stanu fotostěna se snímkem ze slavnostního zahájení olympiády v Paříži a stupně vítězů. „Tam je hosteska vždy po závodu vyfotí a snímky budeme zveřejňovat právě ve fotogalerii u tohoto článku,“ usmála se Peroutková.

Mapa Olympijského festivalu u jezera Most

close info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in

Ve stanu Deníku si návštěvníci mohou také odpočinout a přečíst si nějaké zajímavé časopisy z nabídky vydavatelství Vltava Labe Media.

Deník najdete u jezera Most tři víkendy včetně pátků. Tedy od pátku 26. do neděle 28. července, od pátku 2. do neděle 4. srpna a od pátku 9. do neděle 11. srpna.