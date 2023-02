77plus1: Unikátní projekt Deníku přiblíží dění v regionech

Redakce

77 zajímavostí z regionů plus jedna ze světa je projekt, který původně vznikl kvůli čtenářům tištěné verze Deníku a pro ně. Opakovaně nám psali, že by rádi četli kratší informace z regionů. A to nejen z toho „jejich“, kde žijí oni či jejich rodina, ale i od sousedů, či ze vzdálenějších koutů celé země. Proto jsme se v Deníku rozhodli, že budeme každý týden v tištěném pátečním vydání přinášet bezmála osm desítek převážně menších článků. Zaznamenali je reportéři Deníku v uplynulých několika dnech nebo nám je poslali sami čtenáři.

Nový web Deníku 77plus1.cz nabízí regionální zajímavosti, fotografie, videa i něco navíc. | Foto: Deník