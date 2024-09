Do terénu vyrazili desítky reportérů Deníku. Situaci na Liberecku sleduje také šéfredaktor libereckého Deníku Jiří Louda.

Česko už druhý den sužují povodně. Od čtvrtka, kdy se nad naším územím roztrhla mračna, vyrazily do terénu také desítky reportérů Deníku. Z oblastí nejvíce zasažených povodněmi pro vás sledují situaci minutu po minutě. Tady jsou zkušenosti některých z nich.

Reportéři Deníku, kteří jsou aktuálně přímo na místech, kde hrozí, či už přímo zuří povodně, popsali své postřehy a prozradili, co zažili a co je v těchto kritických dnech nejvíce překvapilo.

Například reportéra pro Krkonošský Deník Jana Brauna zaskočilo, že navzdory řadě upozornění někteří turisté, spíše ze zahraničí, vyrazili v takovém počasí na túru na hřebeny Krkonoš. „Například mladí Poláci se vydali na dvacetikilometrovou trasu. Uznali, že to byl bláznivý nápad. Rozbouřené Labe si také přijely fotit a natáčet na telefony desítky lidí. V řadě případů to byla klasická povodňová turistika. Spousta z nich chtěla zachytit řeku, která hrozila vylitím z břehů,“ popsal Braun.

Z hor se valí voda na Vrchlabí, hladina Labe výrazně stoupla (sobota 14. září 2024). | Video: Deník/Jan Braun

Podobnou zkušenost měl i reportér Deníku Michal Hrabal, který působí v Jihomoravském kraji. V sobotu společně se starostou městské části Brno-Jih Davidem Grundem (ODS) vyrazili na kontrolu stavu řek. „Překvapila mě lehkovážnost některých obyvatel,“ připustil reportér. „Je prudký déšť, hladiny jsou vysoké, a přesto jsme viděli lidi, kteří se třeba i s dětmi vydali na procházku.“

Jiří Nováček z centrálního týmu zase sledoval od pátku situaci v Podhradí nad Dyjí.

„Byl liják jak z filmu, člověk pomalu nevěděl, jestli voda teče shora, nebo zdola. Venku pět stupňů nad nulou. Noc jsem strávil na hotelu, kde se netopilo a ráno už ani nesvítilo. V Podhradí jsem byl s lidmi dva dny a zajímavé bylo, že ani jeden člověk neodmítl si o situaci popovídat,“ sdělil Nováček.

close info Zdroj: Jiří Nováček zoom_in Reportér Jiří Nováček v Podhradí nad Dyjí.

Kde se ta voda vzala

Reportér Lukáš Kaboň z ostravské redakce dodal, že tentokrát je to o dost jiné než běžné dny ve zpravodajství. Z praxe je zvyklý na bleskové povodně, kterými kraj dlouhodobě trpí, ale poprvé zažívá, že by se o přírodní katastrofě dozvěděl dopředu. „Je to obrovské neštěstí, místní obyvatelé nechápou, odkud se ta voda vzala. Koryto řeky vede jinudy,“ přiblížil Kaboň.

Jeseník povodně, 15. září 2024 v 15:00 hodin | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Východočeská reportérka Deníku Iveta Nádvorníková je v další silně postižené oblasti, v Luži na Chrudimsku. „Byla jsem na místě už v sobotu a řeka mezitím stoupla o dalších třicet centimetrů. Na mnoha místech je voda už pod okny,“ informovala.

Pár povodní jako novinářka už přitom zažila. Tuhle ale označuje za největší, i proto ji překvapilo, jak vstřícní lidé jsou. „Jsou obětaví, komunikativní, chápou, proč je důležité přinášet informace z místa,“ dodala.

Reportér Deníku z Liberce Jiří Louda se zase v sobotu před polednem vydal na Frýdlanstko. Řeka Smědá, která protéká například Raspenavou, Hejnicemi a Višňovou, dosáhla třetího stupně povodňové aktivity. V některých místech se voda rozlila na místní komunikace a do zahrad domů. „Pro mě jako obyvatele krajského města, který na vlastní kůži nikdy nepoznal velkou vodu, byl pohled na valící se vodní živel dechberoucí, ale ne v pozitivním smyslu slova,“ připustil.

Řeka Smědá v Raspenavě, sobota 14. září odpoledne | Video: Adéla Beranová

Velký obdiv a respekt cítí vůči všem, ať už se jedná o profesionální a dobrovolné hasiče, nebo o pomocníky a dobrovolníky, kteří navzdory vlastnímu nepohodlí vyrazili pomáhat. „Právě v takových okamžicích je vidět, že vstřícnost, lidskost a empatie ze světa nezmizely,“ poznamenal Louda.

Odříznut od zbytku světa

Reportér Deníku z Jesenicka Petr Krňávek byl na Šumpersku právě v klíčovém okamžiku. V terénu v tu chvíli trávil druhý den a ještě netušil, co ho čeká. „Byl jsem v Hanušovicích, kde se protrhla hráz řeky Moravy a zaplavila město. To je zcela odříznuté od dopravy, dostali jsme se tam jen po železničním náspu,“ popsal nezáviděníhodný zážitek.

Povodně na Šumpersku z obchvatu Bludova. | Video: Petr Krňávek

Jedním dechem ale dodal, že se při práci setkává s pochopením a pomocí. „Mám na sobě vestu Deníku, znají nás z dlouhodobé spolupráce a vědí, že jsme seriózní médium. Lidé mají zájem s námi mluvit,“ dodal s hrdostí v hlase.

V následujících dnech ho čeká přesun do Jeseníků. Reálně odhaduje, že by se mu mohl povést v úterý. Cesty, které si vzala voda, totiž zatím použít nemůže.