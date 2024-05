Regionální deníky Deník se z výlučně tištěné podoby rozšířily i do internetu, kde oslovují miliony uživatelů měsíčně, říká Roman Gallo, šéfredaktor Deníku a Denik.cz v rozhovoru pro web Mediaguru. V něm také přiblížil stávající strategii Deníku, záměry na poli placeného onlinového obsahu, budoucnosti papírových novin i nedávné změny ve struktuře okresních týdeníků VLM. Část rozhovoru nabízíme níže, celý si ho můžete přečíst na webu Mediaguru.

Šéfredaktor Deníku a Deníku.cz Roman Gallo | Foto: Deník

Regionální titul Deník z portfolia společnosti Vltava Labe Media, nejsilnějšího tuzemského regionálního vydavatele, prošel v posledních letech transformací a plně se proměnil z výlučně tištěného titulu do podoby multimediálního média Deník.cz.

Ředitel redakcí a šéfredaktor Deníku Roman Gallo popisuje, že změna filozofie od „print first“ k „digital first“ má dnes i podobu „digital only“. Zpravodajství Deníku se podle jeho slov výrazně opírá o regionální a lokální zpravodajství, a proto ho překvapují názory mediálních teoretiků, podle kterých se význam regionální novinařiny v Česku snižuje. Domnívá se zároveň, že hodnocení kvality je apriori posuzováno podle vlastníka médií.

„Část mediálních teoretiků a novinářů samotných často dělí média na nezávislá a závislá. Malé, ‚garážové‘ projekty jsou často brány jakou automaticky nezávislé, tím pádem ty správné, a naopak, média vlastněná, tak jako my, silnou finanční skupinou, automaticky padají do koše závislých, manipulovaných, a tedy špatných. Moje zkušenost je však často jiná. Zažil jsem mnoho malých, lokálních médií, která buď vznikla jako nástroj místního podnikatele či politické party a podle jejich majitelů psala nebo se tak potácela na hraně ekonomického přežití, že za inzerci byla ochotna napsat cokoli. Deník naproti tomu má stabilního vlastníka, jasný roční rozpočet a pevná a veřejně publikovaná etická a profesní pravidla i nástroje, mechanismy zabraňující zásahům majitele do obsahu,“ uvádí.

V rozhovoru přibližuje také stávající strategii Deníku, záměry na poli placeného onlinového obsahu, budoucnosti papírových novin nebo i nedávné změny ve struktuře okresních týdeníků VLM.

