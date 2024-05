Rubrika O Deníku v novém: Vše o nás, co chystáme i novinky z redakce

Zajímavosti z redakce. Tipy, co byste si na Deník.cz neměli nechat ujít. Ale i pohled za kulisy novinářské práce nebo možnost nahlédnout přímo do prostor našich redakcí. Nejen to najdete na Deník.cz v rubrice O Deníku, které jsme dali zbrusu novou podobu. A připravili v ní i několik novinek. Vítejte v naší nové rubrice O Deníku.