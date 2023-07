/36. OTÁZKA/ Když se sbírají v noci, mají prý větší moc. Instrukce ohledně času sběru některých bylin bývají často záludné nejen v pohádkách, ale doporučuje je i alchymie. Má to nějaký reálný základ, nebo je to podle odborníků výmysl? Odpověď přináší další díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí.

Jdi na palouček a tam přesně o půlnoci, nejlépe za úplňku, sesbírej určenou bylinu. Podobný úkol dostala v pohádkách už nejedna postava. S takovým návodem se lze občas setkat i v běžném životě, určitě už na něj narazili například lidé zajímající se o alchymii nebo lidové tradice. Denní doba sice při sběru určitých rostlin hraje roli i podle odborníků na botaniku, povídačky o zesílení moci byliny sběrem za svitu luny jsou ale podle nich výmysl.

Podle vedoucí Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Magdalény Chytré by lidé při sběru měli sledovat spíše počasí. „Sběr bylin by měl probíhat v době, kdy jsou byliny suché, takže ne hned z rána, kdy mohou být mokré od rosy, a ne za plného poledne a slunce, kdy jsou rostliny svěšené a zvadlé. Lepší je počkat na oblačné počasí,“ doporučila odbornice pro seriál Deníku 100 otázek a odpovědí.

Na pohádkové rady by podle ní měli lidé raději rychle zapomenout. „Chodit sbírat v noci opravdu není nutné a už vůbec ne za úplňku, kdy po lese létají divoženky. Ještě by mohly někoho zatáhnout do bažiny. To ať každý raději zůstane pěkně v bezpečí pod peřinou,“ zmínila Chytrá.

Bylinkový byznys

A kde se vůbec pověry o zesílení účinků bylin při nočním sběru vzaly? „Působení bylin je opředeno mýty především proto, že je podpořeno vírou v uzdravení. Víra v uzdravení je polovina úspěchu a staré bylinkářky, ale i různí šamani, to nejenže věděli, ale uměli pracovat s lidskou psychikou,“ nastínila vedoucí botanické zahrady.

Vyprávění o „magických“ účincích rostlin nasbíraných za svitu luny pomáhalo léčitelům a bylinkářkám udržet jejich živobytí v chodu. „Čím více tomu člověk věřil, tím více lidí se uzdravilo. Byl v tom samozřejmě i byznys a obživa laických léčitelů. To platí nakonec dodnes. Čím méně byla dostupná lékařská péče, tím více se lidé museli svěřovat do rukou léčitelů. Dnes si naopak léčitelé musejí vymýšlet více povídaček, aby vůbec nějaké zákazníky získali,“ řekla Chytrá.