Nehltej, není to zdravé! Nějakou obměnu této věty si pravděpodobně při jídle vyslechl skoro každý. Co je na ní pravdy? Opravdu si lidé stravováním v kvapu mohou způsobit nějaké zdravotní potíže, nebo je to planá hrozba? Podle odborníků sice vážné akutní problémy nehrozí, rychlé hltání jídla ale může stát hned za několika nepříjemnostmi.