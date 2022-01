Mnozí lidé, kteří po pádu z výšek někdy skončili se zraněním či dokonce v nemocnici, jim tuto schopnost určitě závidí. Říká se, že kočky vždy dopadnou na všechny čtyři a v drtivé většině případů je to i pravda. Ovšem týká se tato schopnost pouze koček domácích, nebo je vlastní všem kočkám - i velkým šelmám? Na to odpovídá další, v pořadí již dvacátý díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí, který jako tradičně přináší vysvětlení od odborníka.

To, že kočky při pádu z výšek dopadají na všechny čtyři, je jejich přirozenost. „Ať už jde o kočky, které lidé chovají doma, nebo velké, žijící divoce, všechno jsou to kočkovité šelmy a reflex otočit se při pádu a dopadnout na všechny čtyři sdílejí," vysvětluje pro Deník ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

100 otázek a odpovědíZdroj: DeníkTaké vás trápí nějaká otázka, na kterou jste vždy chtěli znát odpověď? Pošlete nám je na adresu 100otazek@denik.cz.

Ovšem samozřejmě i kočkám se ne vždy zadaří. „Při tomto reflexu je nutno vždy vzít v potaz velikost a váhu šelmy, i prostředí, ve kterém žije. A také výšku, ze které padá. Pokud by třeba lev padal z jednoho metru zády napřed, vzhledem ke své váze a výšce, ze které by letěl, těžko by se stihl přetočit. Ale samozřejmě, i ten velký lev sdílí stejný reflex, jako mají malé kočky, a tak by se při pádu z výšky snažil obrátit," poznamenává Hovorka.

Navíc, byť tedy na všechny čtyři při pádech dokáží dopadnout všechny kočky - i ty velké - ne všechny si za život tento svůj reflex i vyzkouší v praxi. Některé druhy šelem totiž před lezením po výškách upřednostňují pohyb po pevné zemi. „Třeba právě zmíněný lev je savanovým zvířetem, a většinou lvi odpočívají pod stromy, do výšek příliš nechodí. Jiným případem je levhart, který si do stromů tahá dokonce i kořist, aby mu ji nesebrali jiní predátoři. Dokonce jsem viděl, že i s kořistí levhart lezl opravdu vysoko," konstatuje ředitel brněnské zoo.