/34. OTÁZKA/ Lidé volí místa k sezení v letadle z různých důvodů. Právě jim je věnovaný další díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí, tentokrát řešící otázku: Kde jsou v letadle nejbezpečnější místa v případě pádu?

Co nejvíce místa pro nohy, výhled z okénka či blízkost k nouzovému východu. Pokud si lidé při koupi letenky rovnou i rezervují místo v letadle, pro jeho volbu zvažují různá kritéria. Pokud by tím hlavním ale mělo být zvýšení šance na přežití v případě katastrofy, jaká místa by si cestující měli vybrat? Této otázce se věnuje další díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí.

Odpověď ovšem není zcela jednoznačná. „Kde je nejbezpečnější sedět v letadle při nehodě, je značně diskutabilní otázka. V případě vážné nehody je víceméně jedno, kde osoba sedí. Avšak i v případě, že by se jednalo o nehodu, která by se dala přežít, vždy záleží na konkrétních okolnostech, například kam je veden náraz,“ podotkl pro Deník vedoucí Ústavu letecké dopravy Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze Jakub Kraus.

Dějiny letecké dopravy a záznamy o leteckých neštěstích, ze kterých alespoň část lidí vyvázla živých, poskytují alespoň vodítko. „Z některých statistik lze usuzovat, že je to vzadu v letadle o „pár procent“ lepší než vpředu,“ upozornil Kraus.

Uprostřed řady

Byť jsou příběhy leteckých neštěstí děsivé, v porovnání s jinými druhy dopravy je létání velmi bezpečné. „Podle dat z analýzy americké organizace National Safety Council je pravděpodobnost úmrtí v letadle asi 1 ku 205 552 ve srovnání s 1 ku 102 v autě,“ píše CNN.

Před několika lety udělal magazín Time velký průzkum ohledně nejbezpečnějších míst v letounu. Žebříček vznikl na základě prozkoumání sedmnácti leteckých katastrof z let 1985 až 2000.

„Analýza zjistila, že sedadla v zadní třetině letadla měla 32% úmrtnost ve srovnání s 39% ve střední třetině a 38% v přední třetině. Při pohledu na pozici v řadě jsme zjistili, že prostřední sedadla v zadní části letadla měla nejlepší výsledky (28% úmrtnost). Nejhůře si vedla sedadla v uličce ve střední třetině kabiny (úmrtnost 44 %),“ píše magazín Time.

I v obou zmíněných zahraničních článcích ale oslovení odborníci upozorňují, stejně jako Kraus, že vždy záleží na konkrétním případu, a říct, že to či ono konkrétní sedadlo v letounu je nejbezpečnější, je prakticky nemožné.

Cestující se každopádně mohou spolehnout, že piloti letadel v případě krize vždy dělají vše, co je v jejich moci, aby lidi dostali na zem bezpečně. „Piloti jsou vycvičeni, aby co nejlépe minimalizovali potenciální riziko v nouzové situaci. Budou se snažit vyhnout nárazům do hor a hledat rovné místo, jako je otevřené pole, aby přistáli co nejnormálněji,“ uvedl pro CNN profesor Doug Drury z Central Queensland University.