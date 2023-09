/41. OTÁZKA/ Terčem mnohých vtipů se stal přetrvávající zvyk některých cestujících po přistání dopravního letadla tleskat. Slyší vůbec piloti potlesk? A co si o této „tradici“ myslí? Na to už odpovídá další díl seriálu 100 otázek a odpovědí.

Zeptejte se na cokoli a Deník najde odpovědi. S pomocí expertů… | Foto: Deník

Podobnou situaci už zažil asi každý, kdo někdy letěl dopravním letadlem. Letoun přistane a kabinou se rozlehne potlesk cestujících jako ocenění pilotů za to, že bezpečně dorazili do cíle. Jedna z takzvaných nízkonákladových leteckých společností má dokonce potlesk jako nahrávku, kterou let tradičně zakončuje. Zejména v posledních letech se tato „tradice“ stále častěji stává námětem různých vtipných videí nebo příspěvků na sociálních sítích týkajících se trapných situací z dovolených, v nichž je potlesk po přistání tradičně zesměšňován.

Pokud už ale zazní, slyší ho vůbec ti, ke kterým má směřovat, tedy muži a ženy v kokpitu? Podle Jakuba Krause z Ústavu letecké dopravy Českého vysokého učení technického v Praze Jakuba Krause ne vždy. „V kokpitu potlesk přímo slyšet není. Je však možné, že mají piloti do sluchátek puštěný příposlech z kabiny, jímž by potlesk slyšeli, případně jim vedoucí kabiny může potlesk zprostředkovat zapnutím interkomu,“ vysvětlil v dalším díle seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí.

100 otázek a odpovědíZdroj: DeníkTaké vás trápí nějaká otázka, na kterou jste vždy chtěli znát odpověď? Pošlete nám ji na adresu 100otazek@denik.cz.

Odpověď na to, zda v případě, že se potlesk donese až do kokpitu, je daná posádka potěšena, nebo spíše patří ke skupině, které se něco takového zdá úsměvné, je samozřejmě velmi individuální. V určitých situacích ale může být opravdu milým poděkováním.

„Potlesk je výsadou charterových letů, na běžných linkách se s ním téměř nelze setkat. Zde hodně záleží na situaci a složitosti podmínek přistání. Pokud jsou podmínky složité a dokončení letu ukázkové, vždy potěší,“ shodli se na dotaz Deníku dopravní piloti z Ústavu letecké dopravy ČVUT.