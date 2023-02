Co se nachází uvnitř černé díry a dokáží se do ní lidé podívat? Při hledání odpovědi se vydáváme do oblasti dohadů a překážek. „Co se děje uvnitř, nevíme a nikdy to nezjistíme. Černé díry jsou ve všech svých vlastnostech naprosto extrémní. Podle současných představ z nitra černé díry směrem ven nemůže nic uniknout – ani světlo, ani hmota. Zřejmě je zde nekonečně veliké zakřivení časoprostoru a také nekonečně veliká gravitační síla,“ vysvětlil pro Deník astronom a ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

O černých dírách se toho navíc nedá moc zjistit ani různými měřeními. „Někdy se říká, že černé díry nemají vlasy. Jako vlasy jsou přitom míněny vlastnosti těchto podivuhodných objektů. Černé díry totiž nemají žádné pozorovatelné vlastnosti kromě hmotnosti, elektrického náboje a momentu hybnosti (popisuje to, jak se otáčí). Jsou to tedy velmi jednoduché objekty – nejjednodušší v celém vesmíru. Všechny černé díry jsou si podobné jako vejce vejci, nelze určit, z čeho a jakým způsobem vznikly. Liší se právě jen zmíněnou hmotností, nábojem a momentem hybnosti,“ uvedl Dušek.

Známou pravdou ovšem je, že černé díry pohlcují cokoliv, co se k nim přiblíží. „Když se k nim přiblížíte na jistou, velmi malou vzdálenost (tzv. horizont událostí), neuniknete ze spárů jejich gravitačního pole jinak, než že se budete pohybovat rychleji než světlo. Ve vesmíru se tak rychle ale nic pohybovat nemůže,“ potvrdil astronom.

Neuskutečnitelná cesta

Ze stejného důvodu se lidstvo nikdy dovnitř černé díry nepodívá. Byla by to totiž sebevražedná mise. Podle Duška neexistuje způsob, jak by se taková cesta - ať už přístroje nebo lidské posádky - dala uskutečnit.

„Při cestě do černé díry bychom nejdříve čelili intenzivnímu rentgenovému a gama záření. Poté by nás v její blízkosti roztrhalo slapové působení extrémně silného gravitačního pole. Proměnili bychom se v horký plyn jednotlivých atomů, které by po spirále padaly do černé díry. Tomuto prostředí nevydrží čelit ani obří hvězdy,“ nastínil odborník.

Pád do černé díry tedy znamená konec existence. „Po pádu dovnitř černé díry dochází k absolutnímu zjednodušení – černá díra pohltí nejen naši hmotu, ale vymaže také všechny informace o ní, s výjimkou hmotnosti, elektrického náboje a momentu hybnosti,“ uzavřel Dušek.