Zahraniční reportér Deníku Luboš Palata už navštívil přes osmdesát zemí světa, kde dělal rozhovory s více než dvěma desítkami prezidentů, ministrů zahraničí a dalších osobností. Jak to vypadalo v oválné pracovně při návštěvě premiéra Petra Fialy v Bílém domě? Nejen to jste se mohli dozvědět v exkluzivních reportážích seriálu Deník v USA. A třeba i nahlédnout za kulisy novinářské práce.

Deník jel s premiérem Petrem Fialou do USA. | Foto: Deník/Jiří Bušek

Návštěva u prezidenta USA je velkou výsadou. Česká republika je ze střední a východní Evropy jedinou zemí, která má tuto výsadu pravidelně už déle než třicet let. Exkluzivní zprávy z návštěvy Petra Fialy ve Washingtonu přinesl reportér Deníku Luboš Palata.

Co musejí novináři podstoupit, než se dostanou přes práh Bílého domu? Přečtěte si níže úryvek z jedné z exkluzivních reportáží seriálu Deník v USA.

Pro zvětšení grafiky na ni klikněte:

Deník v USA.Zdroj: Deník/Karolína Šulíková

Dvě české hodiny v útrobách Bílého domu: Co dělal Petr Fiala u Joe Bidena

Premiér Petr Fiala, jeho vláda a Česká republika jako stát nedostali pondělní přijetí u amerického prezidenta Joe Bidena v Bílém domě zadarmo. Jeden z nejmocnějších mužů planety dal najevo, že roli hrála hlavně pomoc Ruskem napadené Ukrajině, v níž je naše země v některých ohledech na čele celé Evropy.

Přichází policejní pes, který je vycvičený na hledání drog a výbušnin. Když nic nenajde, přijdou další dva členové ochranky Bílého domu a doslova se prohrabávají všemi kabelkami, batohy a taškami s televizní technikou. Američtí agenti nespěchají, a chvíli to vypadá, že vysypou celý obsah některých dámských kabelek na asfalt. Dávají si na čas, a skutečně ho mají. Novinářský doprovod premiéra Petra Fialy musel před Bílý dům přijet s více než hodinovým předstihem.

Čekání na příjezd premiéra Petra Fialy před Bílým domem:

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Zatímco zkoumání obsahu zavazadel ještě zdaleka nekončí, novináři procházejí i osobní bezpečnostní kontrolou, při které si sundávají hodinky a rozepínají pásek kalhot. Místo vstupu do zahrady Bílého domu se pak vracíme pro svá zavazadla, která se už hezkých pár minut povalují i s drahou technikou na chodníku před vstupem do zahrady sídla amerického prezidenta. „To je tady normální postup,“ poznamenává jeden diplomat.

Pár štábů největších světových televizí, které mají to štěstí, že dostaly stálou akreditaci, má útočiště v několika stanech uvnitř areálu Bílého domu. Ty tak trochu hyzdí krásnou, ale ne moc velkou zahradu. Přestože se blíží bouřka, automatické zavlažování kropí sytě zelený trávník, jako kdyby rok nepršelo.

Do Bílého domu pak zamíří český premiér Petr Fiala, stejně jako všichni státníci, kteří přijedou za americkým prezidentem do jeho sídla, bočním vchodem. Na místě ho přivítá prezidentův sekretář a právě zde se také český předseda vlády podepíše do návštěvní knihy.

Luboš Palata se již brzy do USA znovu vrátí. Ameriku totiž čekají prezidentské volby a Deník bude opět u toho.

Tak podle protokolu vypadá začátek schůzky, která je ale ještě stále daleko. Dvojice pracovnic Bílého domu nás směřuje k tiskovému středisku, kde právě končí jedna z pravidelných tiskových konferencí. Celou reportáž si můžete dočíst ZDE.

Doporučujeme i další seriály Luboše Palaty

Speciál Deníku Rozervané Slovensko

Seriál reportáží Luboše Palaty, který projel křížem krážem celé Slovensko těsně před prezidentskými volbami. Celou serii článku si můžete přečíst ZDE.

S Deníkem na konci světa

Šest zemí za 11 dní. Luboš Palata vyrazil s českou delegací na dosud největší a nejvzdálenější misi české diplomacie. Jak se žije v zemích, jako je Indie, Austrálie, Filipíny či Japonsko? Celou serii článku si můžete přečíst ZDE.