Deník startuje pokračování seriálu o digitálních podvodech

Počet kybernetických útoků na klienty tuzemských bank roste už několik let. Jen za prvních šest měsíců letošního roku jich bylo přes jednatřicet tisíc. Na policii bylo nahlášeno přes deset tisíc. To je o patnáct procent více než ve stejném období loňska. Celkové škody jdou do stovek milionů a navíc část klientů útok na své peníze ani nenahlásí. Deník.cz proto ve spolupráci s Českou bankovní asociací přichystal pokračování seriálu Digitální podvody – jak bránit své peníze.

S internetovými podvodníky se lidé setkávají čím dál častěji. Dejte pozor, kam vyplňujete své citlivé údaje. | Foto: Pixabay