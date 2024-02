Jak vznikají tvarůžky, co je se Zetorem? Deník připomene legendární české značky

Ty značky znají Češi po generace. Jejich výrobky putují z továrních hal do celého Česka i daleko za naše hranice. Jak se rodí geniální nápady, které vydělávají miliony? A co stojí v dnešní době úspěch? I na to odpoví nový seriál Deníku s názvem Legendární české značky, který vás v průběhu příštích několika měsíců seznámí s příběhy českých firem, které dobyly Česko. A někdy i svět.

Legendární české značky | Foto: koláž/redaktoři Deníku