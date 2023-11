Nejdéle sloužící starostové v Česku. Znáte jejich příběhy?

Když poprvé vešli hlavním vchodem do budovy radnice či obecního úřadu, bylo to krátce po sametové revoluci a jim leckdy bylo jen dvacet či pětadvacet let. Ve funkci starosty či starostky jsou ale dodnes. Jaké to je, šéfovat obci dlouhé roky? Co se jim povedlo, a co je naopak nejvíce trápí? Dozvíte se v novém seriálu Deníku.

Obecní úřad - Ilustrační foto | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová