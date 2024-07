Co všechno se budete moci o případu dozvědět, přibližuje v rozhovoru autor multimediálního seriálu Příběhy zla Jiří Nováček.

Šílenému běsnění mládence asi nic nenasvědčovalo, nebo ano?

Tehdy dvacetiletý Američan přijel na návštěvu k příbuzným do Brna. Jeho máma kluka poslala na Moravu, aby se tady dal dohromady z rozchodu s děvčetem a taky tak trochu unikl ze spárů přísného otce. Byl poprvé v Evropě.

Co se vlastně stalo? Přeskočilo mu?

To se asi nikdy nedozvíme. Pokoušíme se ale v našem seriálu přinést odpovědi. Na případu jsou znepokojivé zdánlivé maličkosti, které vraždění předcházely. Dahlgren přijel poprvé do Evropy z funkční, středostavovské rodiny k příbuzným, stejně spořádaným a stejně dobře situovaným, jako byla jeho rodina v Palo Alto.

Psychologové později řekli, že mladík asi očekával zaostalé příbuzenstvo, mezi kterým vynikne. V Kalifornii se totiž cítil zneuznaný a méněcenný. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo stát něco strašného.

Zdánlivá idylka trvala jen něco málo přes tři týdny.

Ano. Dahlgren přijel do harmonické rodinky, která bydlela v hezké vile na kraji města. Kluci studovali, jejich rodiče měli fajn práci a všichni pospolu dělali muziku. Návštěvě se věnovali, nechali ho rozkoukat. Pak se ale táta Martin začal ptát, co bude jeho host dělat, zda si nenajde nějakou práci. A bylo zle…

Kvůli tomu se ale obvykle nevraždí…?

Nevraždí. V seriálu zmapujeme všechny skutečnosti, které jedné z nejhorších vícenásobných vražd v České republice předcházely. Zmíním ale ještě jeden fakt. Tady se vyznamenala česká justice. Dokázala během několika hodin shromáždit natolik pádné důkazy o běsnění Dahlgrena, že i Američané, kteří své občany nevydávají k soudům do České republiky, udělali v 98leté historii vzájemných justičních vztahů zatím první a poslední výjimku a čtyřnásobného vraha vydali.

Co všechno se o kauze dozvíme?

Sesbírali jsme svědectví elitních policistů, kteří byli u případu od začátku. Zazní i slova žalobců a máme k dispozici i svědectví psychiatrů, psychologů a znalců. Dohromady poskládají ucelený obrázek případu. Jedno se však s jistotou zřejmě nikdy nedovíme: Proč? Dahlgren totiž nevyvraždil jen své příbuzné, ale o veškerou radost ze života připravil i svou mámu a tátu. Ti trpěli během soudních přelíčení asi mnohem víc než jejich syn…