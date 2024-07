Hrajte o čtyři vstupenky do parku Mirakulum

Vyhlašujeme novou soutěž pro předplatitele digitálního Deníku. Tentokrát můžete hrát o čtyři volné vstupenky do parku Mirakulum. Stačí, když odpovíte na jednu jednoduchou otázku, a výhru můžete mít v kapse.

Soutěžit můžete od 17. 7. 2024 do 24. 7. 2024 na webových stránkách mojekrizovka.cz. Stačí, když se přihlásíte do sekce Deník Klub, kde na Vás čeká soutěžní otázka. Tentokrát vylosujeme jednoho šťastného výherce, který získá čtyři volné vstupenky do parku Mirakulum.

Kdo vyhrál v minulém kole soutěže? V předchozím kole členové Deník Klubu soutěžili o vstupenky do Aquapalace Praha. Rozdávali jsme celkem čtyři vstupenky. Štěstí se usmálo na Hanu Dubskou.

Zábavní park Mirakulum se nachází ve středočeských Milovicích a nabízí nepřeberné množství zábavy a volnočasových aktivit. Na ploše 12 hektarů najdete celou řadu jedinečných atrakcí, například lesní hřiště a farmu, vodní svět, lanové centrum, obří trampolíny, houpačky nebo úzkokolejku, která park spojuje se sousedním Tankodromem.

Soutěže pořádáme pravidelně exkluzivně pro předplatitele digitálního Deníku, kteří jsou členy Deník Klubu, a mají tedy předplatné na tři nebo dvanáct měsíců. Novou soutěž pro předplatitele vyhlašujeme každé dva týdny.

Podmínky soutěže se řídí našimi všeobecnými pravidly soutěží.