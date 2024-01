Zdroj: DeníkJak letos podat přihlášku na střední školu? Co všechno je třeba ke zkouškám umět? A podle čeho poznat, zda je vaše základní škola kvalitní? Série bezmála tří desítek článků v příštích deseti týdnech odpoví na vše, co potřebujete vědět o přijímacích zkouškách v roce 2024. Nabídneme rozhovory s odborníky, reportáže ze škol, přehledy úspěšných základních škol a také praktické rady a otázky z testů, které si můžete vy nebo vaše děti vyzkoušet přímo s námi.

Už v sobotu 27. ledna přineseme odpovědi na nejčastější otázky k přijímacím zkouškám včetně jejich termínů. „A hned v únoru ve speciálu najdete velké srovnání základních škol. Podíváme se na to, které školy jsou nejlepší v češtině a v matematice, a to až na úroveň jednotlivých regionů,“ řekl ke startu nového speciálu šéfeditor Deníku Tomáš Herman.

Následně z každého regionu přinese Deník samostatný článek a reportáž. Redakce má díky spolupráci s projektem prijimacky.ai data, díky nimž lze srovnat města, okresy a kraje nebo vybrat nejlepší školy v každém regionu.

Druhou základní linii projektu tvoří testy, které si mohou čtenáři Deníku vyzkoušet. Ty dodává společnost Scio, jež se na přípravu žáků na přijímačky zaměřuje. „Každou středu, počínaje tou první únorovou, si mohou čtenáři Deníku a Deník.cz vyzkoušet tři nové otázky z češtiny a tři nové otázky z matematiky. Navíc dostanou i rady, jak si některé věci zapamatovat,“ poznamenal Herman.

Nejbližší týdny se speciálem Přijímačky s Deníkem

27. ledna: Otázky a odpovědi k přijímacím zkouškám na střední školy plus termíny

1. února: Velké srovnání základních škol v ČR: Jak jsme dobří v matematice a češtině?

3. února: Rozhovor k projektu

8. února: 10 nejlepších škol ve vašem okrese

15. února: Nejnáročnější střední školy ve vašem okrese a velké srovnání s ČR

19. února: Blíží se konec podávání přihlášek. Víte, jak se vaše dítě připravuje?

29. února: Reportáž z nejlepší školy z vašeho okresu

7. března: Co jde dětem v ČR nejlíp v češtině a matematice? A co nejhůř?

14. března: Pythagorova věta či vyjmenovaná slova. Mají děti základní znalosti učiva? Kde jsou nejlepší?

21. března: Detaily a zajímavosti z přijímacích zkoušek

Od 7. února navíc každou středu tři testovací otázky z češtiny a tři z matematiky.

Všechny články najdete ve speciálu Příjimačky s Deníkem i v tištěném Deníku.