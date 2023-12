Letos slaví Studio Walta Disneyho sto let od chvíle, kdy vtrhlo do filmového světa. Během deseti týdnů jste mohli na stránkách Deníku a na deník.cz číst o historii věhlasné značky i životě jejího tvůrce. Níže najdete ohlédnutí za jednotlivými díly. Celé články si pak můžete přečíst ve speciálu na adrese denik.cz/disney.

Disney s jedním ze svých prvních hrdinů, Mickey Mousem | Foto: Profimedia

1. Legenda Walt Disney. Sto let zázraků a radosti

Walt Disney vtrhl se svou značkou do filmového světa v roce 1923Zdroj: Profimedia

Jako malý o hračkách jen snil. Tvrdě dřel na rodinné farmě, pásl prasata, prodával sladkosti u vlaku, ve čtyři ráno roznášel ve sněhu noviny. Ještě pár týdnů před smrtí ho strašily sny, v nichž se propadá po krk do závějí. Možná, že kdyby měl Walt Disney hravější dětství, nespatřily by slavné disneyovky světlo světa. Článek o tom, jak to všechno začalo, jsme vám přinesli v prvním díle seriálu.

2. Po ztrátě práv přišel propadák. Disneyho vyškolili Oswald a Mickey

Disney s jedním ze svých prvních hrdinů, Mickey MousemZdroj: Profimedia

Když přišel Walt Disney roku 1923 do Hollywoodu, nijak valně na tom nebyl. Bez kontaktů, právních vědomostí, 40 dolarů v kapse, vyzbrojen jen pracovitostí a znalostí řemesla z předchozí práce v Kansas City. Králík Oswald, předchůdce Myšáka Mickeyho, se rodil v garáži Waltova strýce, na starých dřevěných bednách. Jaké byly začátky Walta Disneyho v Los Angeles, jste mohli číst ve druhém díle seriálu.

3. Disneyho Sněhurka se od své předchůdkyně lišila. Film si oblíbil i Adolf Hitler

Sněhurka a sedm trpaslíků (1937)Zdroj: se svolením Falcon

Že je Sněhurka původně pohádkou bratří Grimmů, není žádnou novinkou. Co už se ale málo ví, že v předloze je půvabné brunetce s bledou tváří pouhých sedm let. O podobě Sněhurky měl Walt Disney jasnou představu, kterou ovšem nebylo vůbec jednoduché naplnit. Oříškem byli i trpaslíci.

Tušili jste, že sedmička postaviček prošla výběrovým řízením z původních jednapadesáti návrhů? Které z nich neprošly? I to jste si mohli přečíst ve třetím díle seriálu. A třeba také to, která herečka s českými kořeny byla pro Sněhurku předlohou a čím v tehdejší době pohádka dojímala Adolfa Hitlera.

4. Disney ve válečných službách. Vznikly agitky i Kačerův Mein Kampf

Donaldův zlý sen obsahoval i četbu knihy Mein KampfZdroj: Wikimedia Commons, Disney, volné dílo

Mickey Mouse, Sněhurka nebo Ariel. Animované hvězdy, jež proslavilo stříbrné plátno. Otec Mickeyho však točil i jiné věci, o nichž dnes vědí spíš už jen filmoví historici. Napadlo by vás, že za druhé světové války se z jeho studia stala výrobna osvěty a agitek? Ty k veřejnosti nedorazily, zato jim tleskali vysocí důstojníci, letci či zdravotníci.

Co znamenala pro studio doba 30. a 40. let minulého století, jsme vám shrnuli ve čtvrtém díle seriálu.

5. Jak se rodil Disneyland? Fiasko bez alkoholu a brambůrků

Takto vypadá dnešní Disney World, druhý americký park v OrlanduZdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Návštěvy blešáků a vetešnictví, nákupy oslíků v Evropě. V polovině 40. let si Walt Disney začal plnit sen o zábavním parku. A od své vize neupustil ani přes výhrady své rodiny a faktu, že výstavba bude extrémně drahá.

Co všechno chtěl Walt Disney v areálu mít? A co kvůli němu musel před svou rodinou tajit? Psali jsme v pátém díle seriálu.

6. Erotický Beethoven? Z Disneyho Fantazie vstávaly kolegům vlasy na hlavě

Tokající kentaurka v etudě s Beethovenovou PastorálníZdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Walt Disney se nebál experimentů. Některé mu vyšly dokonale, jiné dodnes budí přinejmenším údiv. Minimálně tím, kam až se Walt navzdory svým estetickým limitům odvážil. K takovým počinům patří například dvouhodinová Fantazie, která měla s pomocí animace zpopularizovat vážnou hudbu. Výsledkem byl ovšem ďábelský koktejl, který nestrávili diváci ani kritika.

Co všechno se ve filmu objevilo a proč se od něj distancovali i slavní skladatelé? Po přečtení šestého dílu seriálu budete mít jasno. Na webu přinášíme také ukázky z filmu.

7. Za skotskou kovbojku dostal Disney „sodu“. Mary Poppins mu ale vyzpívala Oscary

Julie Andrewsová, Karen Dotriceová a Matthew Garber v oscarovém triumfu Walta Disneyho Mary PoppinsZdroj: Profimedia

Mary Poppins. Slavný filmový muzikál z produkce Walta Disneyho a nejvýdělečnější film roku 1964 ověnčený pěti Oscary. Julie Andrewsová titulní roli nechtěla, toužila po filmové My Fair Lady. Jak natáčení probíhalo? Nejen o tom je sedmý díl seriálu o Waltu Disneym. A také o americkém „prznění“ anglické klasiky, kovbojce na vřesovištích a porodu místo natáčení.

8. Operace počká, řekl Walt Disney a zapálil si. Za pár týdnů zemřel

Walt Disney na jedné z posledních fotografií z roku 1966Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Zkraje roku 1964 začal být Walt Disney nevrlejší než dříve. Kouřil dvě až tři desítky cigaret denně a pracoval dlouho do noci. O odpočinku nechtěl slyšet. Kromě výroby televizních pořadů pro stanici ABC a pracích na nových filmech ho zaměstnávala jeho nová hračka - robot v životní velikosti v podobě Abrahama Lincolna - budoucí atrakce Disneylandu.

Proč byl robot pro park tak důležitý? A jaká nemoc se Disneymu nakonec stala osudnou? Poslední okamžiky Disneyho života jsme popsali v osmém díle seriálu.

9. Něžná Popelka i feministická Sněhurka. Remaky disneyovek umí vyvolat pozdvižení

Alenka v říši divů (2010)Zdroj: se svolením Falcon

Co lze recyklovat, recyklujme. Zvlášť když jde o dobrý obchod. To je heslo, kterým se léta řídí společnost Walt Disney Company. Přetváří své úspěšné animované pohádky do hraných verzí. A s větším či menším úspěchem se jí to daří. Předposlední devátý díl seriálu připomněl nejznámější z nich.

10. Star Wars, Avengers i živly. Disneyho impérium stále útočí

Ahsoka z dílny DisneyhoZdroj: se svolením Disney+

I sto let po svém zrodu se značka Walta Disneyho drží ve filmovém světě. Svého času okouzlovali diváky Myšák a Sněhurka, teď kralují v kinech a na platformách Hvězdné války, kapitán Amerika, Rebelky či živly. V závěrečném desátém díle z cyklu Deníku na počest muže, který se stal ztělesněním amerického snu, jsme nahlédli do filmové současnosti slavné společnosti.

11. To blbé období, kdy každý miluje každého! Vítězem disneyovské ankety je Skrblík

Vítěz ankety - Strýček Skrblík, jenž nenávidí Vánoce, zato nade vše miluje penízeZdroj: Profimedia

Seriál, kterým Deník uctil sté výročí založení studia Walta Disneyho, provázela anketa o nejoblíbenější animovanou postavu. A kdo vyhrál? S drtivou převahou Strýček Skrblík. Zdá se, že k jeho nátuře mají Češi blízko. Na druhém místě skončila sedmička trpaslíků (bez Sněhurky), třetí příčku obsadil Myšák Mickey.

Kdo byl předobrazem hamižného strýčka? A na kolik jeho filmové jmění odhadl časopis Forbes? Kdo další byl na „castingu“ pro role sedmi trpaslíků? A jak se měl původně jmenovat Myšák Mickey? Nejen tyto perličky jsme vám prozradili v bonusovém jedenáctém díle seriálu o Waltu Disneym. I ten najdete ve speciálu na webu.