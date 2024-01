S Novým rokem přichází na Deník i do jeho tištěného vydání nová rubrika. Od ledna startuje seriál Retro Deník, který bude pravidelně každý měsíc mapovat výrazné události, jež se staly ve stejné době před 40 lety.

Startuje seriál Retro Deník. | Foto: se svolením Michala Petrova/Deník

Startuje seriál Retro DeníkZdroj: DeníkCelkem patnáctidílný seriál redakce připravuje ve spolupráci se známým dokumentaristou Michalem Petrovem, autorem knižní řady Retro ČS a také bezmála dvousetdílného televizního magazínu Retro.

„Jsem nesmírně rád, že se nám ke spolupráci s Deník.cz podařilo získat našeho předního publicistu zaměřujícího se na retro Michala Petrova. Cílem seriálu není tehdejší dobu idealizovat, ale popsat její každodennost. Mnoho čtenářů si ostatně na ty roky pamatuje a svůj názor si udělá. A mladším není na škodu připomenout, že v době ne tak nedávné prostě některé věci vůbec nebyly k dispozici. Případně byly, ale jen pro některé vyvolené,“ říká k seriálu šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.

Přečtěte si rozhovor s autorem článků ve speciálu Retro Deník Michalem Petrovem:

Retro Deník: Člověk se plácne do čela a uvědomí si, že to pamatuje, říká Petrov

A proč se autor seriálu zaměřil právě na osmdesátky? „Ten důvod je vcelku pragmatický. Jde o období, které má ještě hodně pamětníků. A retro je něco, co funguje tehdy, když se člověk plácne do čela a řekne si „Tohle pamatuju!“ anebo „Ajo, na to bych už málem zapomněl!“ A my s redakcí Deníku.cz samozřejmě chceme, aby to fungovalo,“ doplnil k seriálové novince Michal Petrov.

První díl si budete moct přečíst a prohlédnout už 31. ledna, další (mimořádně) v sobotu 10. února. Od března pak pravidelně každý první víkend v měsíci.

Všechny části seriálu najdete postupně na denik.cz/retro.