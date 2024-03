Móda, kosmetika, produkty pro zdraví, vybavení pro domácnost, ale třeba i zážitky. Nejen to můžete díky slevovým kuponům nakoupit o desítky procent levněji. Právě dnes totiž startuje Nákupní týden s Deníkem. Na webu nakupy.denik.cz najdete desítky slevových kuponů do e-shopů a kamenných obchodů po celém Česku. Redakce Deníku pro vás připravila tipy na nákupy s největší slevou.

Užijte si nakupování v celé řadě e-shopů i kamenných prodejen díky slevovým kuponům v rámci Nákupního týdne Deníku. | Foto: Deník

Nákupní týden probíhá dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Letošní jarní nákupní týden probíhá od 11. do 17. března 2024. Slevové kupony najdete na webu nakupy.denik.cz, odkud si je můžete jednoduše stáhnout do mobilu a mít je tak stále po ruce. Uplatníte je v e-shopech i v kamenných obchodech. Slevy se dají využít opakovaně, stejnou prodejnu či e-shop lze navštívit několikrát.

Co už dnes můžete nakoupit až o polovinu levněji?

Vybavte si domácnost od nábytku po doplňky

Poohlížíte se už delší dobu po nové sedačce, posteli či jiném kusu nábytku? Pořiďte si ho ve Scontu se slevou až 38 procent. Pokud sháníte kuchyňský nábytek, v Oresi si na něj můžete odečíst i více než polovinu původní ceny.

Přemýšlíte o kvalitnější matraci? Také e-shop matracenamiru.com nabízí slevu až 50 procent. A za půlku si můžete dokoupit i bytový textil v Homewille.

Útulný domov dělají i příjemné vůně. Provoňte si ho vonnými svíčkami značky Candlemania. Nebo esenciálními oleji či bytovými parfémy Esentika. Se slevovým kuponem budete mít i tady nákup za polovinu původní ceny.

Doplňte si šatník o nové kousky

Pohodlného spodního prádla není nikdy dost. Se slevou 30 procent si v e-shopu Trenýrkárna.cz vyberou ženy i muži.

A radost jistě udělá i oblečení americké ikonické značky GAP. V obchodě během akce ušetříte 30 procent na celý sortiment zboží včetně toho již zlevněného.

Styloví můžete být i v dioptrických brýlích. Obchod Alensa nabízí během nákupního týdne slevu 50 procent na značky Crullé, Marisio a Kimikado. A k tomu se můžete objednat na měření zraku zdarma.

Doplňte si zásoby kosmetiky a produktů pro krásnou pleť

Nejen v boji proti vráskám pomůže kvalitní kolagen. Na e-shopu rosque.cz ho nyní můžete mít o 30 procent levnější, a to už stojí za to nakoupit o pár balení více.

Slevy 30 procent lze využít během akce také u Dermacolu, kde při nákupu nad 399 korun získáte navíc jako dárek Cannabis pleťové sérum.

A jak být ještě krásnější a navíc si dopřát i relax? Využijte služeb salonu krásy! Masáže, kosmetika, procedury pro omlazení či wellness nabízí nyní luxusní kosmetický salon ToWell za poloviční ceny.

Užijte si s rodinou a přáteli nikdy nekončící zábavu

Kdo si hraje, nezlobí. Nejen s dětmi můžete trávit společné chvíle u společenských her. Zábavné deskovky i znalostní, kvízové a kreativní hry najdete na e-shopu Tridio, kde si v nákupním košíku díky slevovému kódu můžete odečíst 45 procent z původní ceny.

Rádi si odpočinete u filmu nebo seriálu? Předplaťte si Lepší TV na dva měsíce se slevou 50 procent a budete mít možnost sledovat celkem 156 stanic až sto dní zpětně. A ještě si budete moct užívat balíček HBO a videotéku s 4200 filmy.

Slevy jsou časově omezené

Slevové kupony můžete využít opakovaně, platí ale zpravidla jen po dobu akce. U nákupu přes internet stačí uplatnit kód, který najdete na kupónu. Pokud se chystáte do kamenných prodejen, u pokladny jednoduše kupón předložíte.

