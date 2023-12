Co vybrat k Vánocům babičce? A co nechat pod stromečkem vnoučkovi? Je lepší sáhnout po knize, nebo zkusit kvalitní deskovou hru? S výběrem vhodného daru napříč generacemi poradí nové vydání magazínu Víkend.

Vánoční dárky - Ilustrační foto

Magazín VíkendZdroj: DeníkRady a tipy na Vánoce. Předplatné všeho druhu či nové knihy patří k hlavním tipům na dárky, které najdete v aktuálním vydání magazínu Víkend. Hlavním cílem jsou rady pro různé generace, které si mezi sebou často nerozumí a nedokážou vybrat vhodný dárek. Přitom to zdaleka není tak složité, jak se na první pohled zdá. Poradí hlavní téma předvánočního magazínu Víkend.

Rodinné soužití. Knihy a deskové hry patří k nejčastějším dárkům, které se najdou pod vánočním stromečkem. Monika Kopřivová se věnuje tvorbě obojího. Ale nepíše jen tak obyčejné knihy a nechystá běžné deskovky. Její tvorba má totiž značný přesah – snaží se ke knize či hře dostat pokud možno co nejvíc generací. Třeba prarodiče a vnoučata. A daří se jí to náramně. „Pro starší generaci, která své životní tempo už dokázala zpomalit, je velmi důležité mít s kým sdílet aktuální prožitky i vzpomínky,“ říká autorka bestsellerů Babičko/Dědečku vyprávěj.

Slovíčkaření. Zdaleka ne každý z nás ví všechno to, co musejí znát lesáci – tedy myslivci, hajní, dřevorubci a jiní lesní dělníci či správci. Lesnictví je úctyhodný obor, mezi laickou veřejností však o jeho výrazivu panují zkreslené představy. Mnohdy ani netušíme, jak správně používat označení jednotlivých lesních zaměstnání. V dnešním pokračování seriálu o původu slov Slovíčkaření se to pokusíme napravit.

Pozvánka na hory. Zimní sezona se blíží. A někde již díky počasí nebo kouzlům sněžných děl odstartovala. Magazín Víkend tradičně přináší novinky z největších a nejpopulárnějších skiareálů ze všech koutů republiky. Na co se mohou lyžaři těšit? Jaké novinky areály připravily? A jak se změnily ceny skipasů?