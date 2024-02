Jakou střední školu vybrat? Která je nejlepší? A jak se na zkoušky nejlépe připravit? Že si tyto otázky s blížícími se dubnovými zkouškami (a ještě dřív s uzávěrkou pro přihlášky příští týden) klade stále víc studentů i rodičů, svědčí obrovská vlna zájmu o články z velkého jarního speciálu, který sleduje dění kolem přijímacích zkoušek v roce 2024. Redakce na něm spolupracuje ve dvou větvích s projektem prijimacky.ai a také společností Scio.

Vše, co potřebujete vědět o přijímačkách na střední školy a gymnázia najdete ve speciálu Přijímačky s Deník.cz. | Foto: Shutterstock

Zdroj: DeníkŽe téma přijímacích zkoušek řeší stále více rodičů i jejich dětí, potvrdila v minulých dnech i prudce rostoucí návštěvnost speciálu Přijímačky s Deník.cz. „Čtenáři hojně vyhledávali například školy v okolí. Populární byl i test, v němž si školáci mohli nanečisto vyzkoušet přijímačky. A zaujal také rozhovor s ředitelem Cermatu Miroslavem Krejčím. Nejvíce ale zabodovaly žebříčky základních škol, které jsou nejúspěšnější při přípravě žáků na střední školy. Dokonce natolik, že jsme během několika málo dnů zaznamenali nebývalou záplavu předplatitelů digitální verze Deník.cz. Těší mě, že čtenáři u nás nacházejí obsah, který je pro ně užitečný,“ řekl k rostoucímu zájmu o články k přijímacím zkouškám šéfredaktor Deníku a Denik.cz Roman Gallo.

Velký speciál Přijímačky s Deníkem odstartovala redakce Deníku a Deník.cz na konci ledna. „Do dubna postupně nabídneme na tři desítky článků, které by měly čtenářům postupně odpovědět na vše, co je třeba ke zkouškám v roce 2024 vědět. A také prakticky poradit, jak se na ně co nejlépe připravit,“ připomněl smysl speciálu šéfeditor Deníku Tomáš Herman.

Již nyní obsahuje desítky článků k tématu. Všechny je najdete ve webovém speciálu na adrese denik.cz/prijimacky.

Jak dopadl systém elektronických přihlášek na střední školy?

Přihlášky na školy dopadly dobře. Máme i dražší a nefunkční projekty, říká Bláha

Velká srovnání a přehledy základních a středních škol připravuje redakce ve spolupráci s projektem prijimacky.ai. Díky tomu má k dispozici přesná data pro jednotlivé kraje, okresy i jednotlivá města. Se startem seriálu současně prijimacky.ai spustily speciální aplikaci s názvem Aimos, kde si lze znalosti učiva nejen ověřit, ale i cíleně doplnit. „Lze si v ní například vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s požadovanými středními školami. Aplikace pak vytvoří vzdělávací plán šitý na míru,“ upřesnil Pavel Osvald, ředitel společnosti, která aplikaci vytvořila.

Další nedílnou součástí speciálu jsou testy, které si mohou čtenáři Deníku vyzkoušet. Ty dodává společnost Scio, jež se na přípravu žáků na přijímačky zaměřuje. K nim dostanou čtenáři i rady, jak si některé věci zapamatovat.

První test z matematiky a češtiny k přijímačkám na střední školu si můžete vyzkoušet ZDE, dohromady jich bude celkem deset.