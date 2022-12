TOP 10 nejlepších dárků podle Deníku

Parní čistič Kärcher

Parní čistič Kärcher je udatný pomocník do celého domu: perfektně vyčistí všechny povrchy, kachličky, pracovní desky a kdejakou odolnou špínu. Udělá práci rychle a dobře – a vám zbyde spousta času pro sebe.



Sada chilli mashů

Ochutnávková sada chilli mashů (past z pálivých papriček) – to překvapí i drsného chlapa. Dárkový set obsahuje výběr devíti skleniček s produkty odrůd Carolina Reaper, Trinidad Scorpion Moruga, Naga Bhut Jolokia, Red Habanero, Chipotle, Aji Amarillo, Orange Habanero, Green Jalapeno a Scotch Bonnet, které prý umějí vehnat slzy do čí. Fajšmekři to ocení!



Kamera Niceboy PILOT Q9

Kamera Niceboy PILOT Q9 Radar je nádherná hračka do auta pro dospělé muže - má skvělé rozlišení až do 4K, GPS, kompletní databázi evropských radarů a všechny další funkce, které můžete potřebovat pro kvalitní videozáznam v případě nehody. A komunikuje plynnou češtinou!

Chytré hodinky WATCH GTR

Chytré hodinky WATCH GTR od značky Niceboy přinesou obdarovanému spoustu radosti. Mají prémiové kovové tělo s ohromujícím AMOLED displejem, více než 200 nastavitelných ciferníků a umožní spojení se světem díky podpoře Bluetooth volání přímo z hodinek. A navíc jsou mimořádně krásné!



Předplatné do Národního divadla Brno

Předplatné do Národního divadla Brno – to je spousta radosti na dlouhou dobu pro rodiče i prarodiče, pro kamarádku a koneckonců i pro sebe. Předplatné si můžete vybrat v různých kombinacích podle preferencí žánrů i na konkrétní tituly – a obdarovat můžete i děti!



Vůně Rituals

Kosmetickou značku Rituals charakterizují naprosto bezkonkurenční vůně. Svoje ikonické produkty včetně adventních svíček ukryla do nádherného vánočního stromečku. Jeho tajemství nenechá klidnou žádnou ženu – Rituals je vášeň!



Trampolína Marimex 305 cm

Trampolína Marimex 305 cm je jedna z nejoblíbenějších trampolín na trhu. Vyniká vysokým stupněm bezpečnosti, kvality a díky nosnosti 150 kilogramů potěší celou rodinu. Darovat zábavu je v kurzu.



Drogerie DM

Drogerie DM už léta úspěšně prodává značku Balea – její bylinná koupel eukalyptus v půllitrovém balení patří k jejím nejoblíbenějším produktům obzvlášť v zimě. Nádherně voní, zpříjemní horkou koupel a dlouho vydrží!



Předplatné časopisu National Geographic

Duše malých i velkých cestovatelů nic nepotěší tak, jako předplatné časopisu National Geographic. Měsíčník plný reportáží z dalekých krajin a atraktivních expedic po celém světě, tipů na cestování a nádherných fotografií je radost měsíc co měsíc.



Předplatné Deníku

Pořiďte svým blízkým předplatné Deníku! Kromě každodenní porce aktuálních a zajímavých informací z vašeho okolí i ze světa získají přílohy Bydlení, Zdraví, Ženy, Hobby, Víkend a TV magazín s televizním programem na celý týden, přístup ke všem zprávám na webu denik.cz a také členství ve věrnostním programu se spoustou dárků.