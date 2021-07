Zpěvák Dan Bárta: Mé aktuální pocity mi moc inspirativní nepřijdou

Vloni na jaře vydala jeho domovská kapela Illustratosphere pátou řadovku Kráska a zvířený prach. Dan Bárta si za ni vysloužil nominaci na cenu Anděl. Nezískal ji, ale to nevadí; doma jich má už jedenáct. Cesty s foťákem za svými oblíbenými vážkami musel kvůli koronaviru na čas odložit, ta doba je ale naštěstí, zdá se, pryč. Čemu se chce skvělý zpěvák (a vystudovaný ekolog) dále věnovat?

„Budu hrát, snažit se být co nejvíc s rodinou, musím, potřebuju,“ říká. „Chci odjet naskenovat nově popsaný druh vážky rodu Onychogomphus. Něco se pokusím napsat, dopsat a popsat. No a pokud vše půjde dobře, budu v tomto svém poměrně oblíbeném, jakkoliv stereotypním modu vivendi pokračovat.“

Hlavní téma

Reportáž ze studia, kde Vladimír Mišík dodělává svou nejnovější desku

„Prosím tě, ten zpěv musíme ještě o chlup snížit,“ říká Vladimír Mišík nad pivem v útulném baru vyhlášeného hudebního studia SONO Records. „Víc to nejde, Vláďo, už jsem ho sundal o šest decibelů,“ jemně vzdoruje producent Petr Ostrouchov. Ti dva – spolu s partou elitních muzikantů, označovanou za dream team současné české pop music – spáchali potajmu a bez velkých cavyků novou desku. Ani ne dva roky po albu Jednou tě potkám, za které bigbíťák v důchodu získal šest cen Anděl.

Výzva – buďte krásnější

Rady, jak zdravěji jíst a připravovat jídlo, které nám zaručeně vylepší kondici a tedy i look

Být krásnější! To by chtěl každý. Zdaleka ne každý však je schopen, ba ani ochoten tomu cokoli obětovat. Přitom zahájit cestu ke zdravějšímu, a tedy krásnějšímu já není nutně namáhavé. Nemusíte uběhnout maraton. Stačí jen zdravěji jíst. U nás najdete rady výživové poradkyně i odborníka na novinky v kuchyňském zařízení.

Obyčejný život

Jak se s pandemií a zejména novými podmínkami vyrovnávali učitelé? To prozrazuje zakladatelka Učitelské platformy Petra Mazancová

Během pandemie nikdo neprožíval příjemné dny. Dvojnásob to platilo pro kantory a žáky, kteří ze dne na den museli přejít na zcela neznámý styl výuky. „Jsme k sobě teď daleko otevřenější. Tím, jak jsme si spoustu věcí psali, nemuseli si je říkat do očí, jsme k sobě začali být upřímnější. Doufám, že to tak dál udržíme,“ říká Petra Mazancová, zakladatelka Učitelské platformy a držitelka Ceny Nadace České spořitelny.