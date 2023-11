První světová válka má na svědomí definitivní rozpad starého světa a vznik světa nového. Právě zamyšlení nad jejím koncem i dopady je tak hlavním tématem aktuálního magazínu Víkend, který vychází v sobotu 11. listopadu. V pravidelné příloze Deníku tentokrát najdete i rozhovor s hvězdou šumperského festivalu Blues Alive Garrettem Duttonem či rady pro zahrádkáře.

Bitva u Amiens, britský voják s ukořistěným německým kulometem Maxim. Malard Wood, 9. srpna 1918. Ilustrační snímek | Foto: Wikimedia Commons, John Warwick Brooke, Imperial War Museum, volné dílo

Konec světa? Začátek světa! Je to trochu nesmyslný boj, ale v hlavě i při hodinách dějepisu jej v mysli každý alespoň jednou řešil. Která válka byla nejhorší? Máme tendenci chápat druhou světovou válku a zejména otřesnou genocidu Židů jako to nejstrašnější, co lidstvo udělalo. Ale zapomínáme, že první světová válka přinesla také vlnu šílenství. A má na svědomí definitivní rozpad starého světa a vznik světa nového. Techničtějšího, snad spravedlivějšího, určitě ale také komplexnějšího a složitějšího s méně jednoznačnými jistotami. Zamyšlení nad koncem první světové války a jejími dopady přináší hlavní téma aktuálního magazínu Víkend.

Zdroj: DeníkLegenda míří do Šumperka. Filadelfský rodák G. Love, vlastním jménem Garrett Dutton, měl jedinečný nápad: smíchal hip hop s blues a rock’n’rollem, přidal špetku pouličního písničkářství a stvořil postavu usměvavého tuláka s kytarou, co podrývá svět pop-music těmi nejméně hitovými songy na světě. G. Loveova „speciální omáčka“ se oproti všem očekáváním stala jednou z nejchutnějších lahůdek, jakou lze na současné scéně zakusit. Kdo nevěří, ať běží do Šumperka na festival Blues Alive. Ostřílené trio zde vystoupí v pátek 17. listopadu. Rozhovor s hvězdou čtěte v magazínu Víkend.

Zahrádkáři Deníku. Šálek kávy jako oblíbený nápoj, životabudič nebo prostě příjemný denní rituál si denně dávají miliony lidí na celém světě. Podle některých průzkumů se na naší planetě vypijí každý den dvě miliardy šálků kávy. Po většině z nich zbude kávová sedlina a většina z této sedliny skončí v odpadu. A to je škoda, protože je to materiál, který můžeme použít jako hnojivo pro pokojové květiny i pro rostliny na zahradě. Kterým rostlinám kávová sedlina prospívá? A jak správně hnojit kávovou sedlinou?

Mazlíčci. Velkému množství majitelů plní kočka možnost, užít si zvířecího mazlíčka i v prostorách malého bytu, a dokonce i při pracovním vytížení. Kočka je osobnost, do velké míry soběstačný tvor, který není na člověka tolik vázán a nepotřebuje takovou pozornost jako pes. A tak byty přizpůsobujeme kočkám a pořizujeme jim hračky a škrabadla. Často ale na jedno zapomínáme. Tím jsou květiny a zeleň v našem bytě. Ne všechny jsou totiž ke kočkám vhodné. Víte, jaké jim mohou způsobit zdravotní problémy a jakým se vyvarovat?