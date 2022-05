Jak budeme pracovat?

Pandemie nového typu koronaviru změnila svět. A i když to tak možná nyní nevypadá anebo si to nechceme přiznat, změní ho víc než aktuální válka na Ukrajině. Ukazuje se to zejména na možnostech, jak pracujeme. Covid totiž zásadně urychlil možnosti distanční práce, která změní doslova vše. V hlavním tématu aktuálního vydání magazínu Víkend vám ukážeme, jak se bude pracovat v nadcházejících letech. Většina profesí se změní k nepoznání, celkově budeme pracovat sice méně a nejspíš nás čeká i třídenní víkend. Ale také budeme muset být na příjmu mnohem déle každý den, než jsme byli doposud zvyklí.

Toulky minulostí

Odkud vzal Václav Kliment Klicpera námět pro svůj pohádkový horor? Jan, Jan za chrta dán! Je vám ten výkřik povědomý? Není vyloučeno, že i mezi současnými čtenáři se najdou znalci, kteří narazili na stejnojmennou baladu z pera obrozeneckého básníka Karla Sudimíra Šnajdra. Ale mnohem pravděpodobnější bude, že jste si vzpomněli na školní výklad o průkopníkovi českého dramatu Václavovi Klimentu Klicperovi. Vždyť právě on navěky proslavil temnou pověst, jež se vyprávěla v okolí jeho rodného Chlumce nad Cidlinou.

Plzeň ekologičtější

V dalším pokračování ekologických výletů po krajích se tentokrát vydáme do západních Čech. A zjistíme, jaké projekty zlepšující život i klima se chystají na Plzeňsku a jak se žije na karlovarské ekofarmě.