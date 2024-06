Jirko, název vašeho podcastu zní zajímavě a dává tušit, o čem bude. Můžeš jeho název nějak rozvést?

S Lukášem Visingrem, jedním z našich nejlepších analytiků, se známe už několik let. Současnost je přitom velmi atraktivní, pokud jde o nové vojenské technologie. Se změněnou mezinárodní situací začaly státy a jejich armády mnohem více investovat do svého rozvoje, což sebou přináší řadu velmi zajímavých příběhů, často oprášených z dob studené války.

Military Podcast už nyní na Deník.cz a v podcastových aplikacích.

Ten pokrok je dobře vidět třeba na bezpilotních prostředcích, „dronech“, jak se říká. Ještě deset patnáct let zpátky jich ve válkách v Gruzii nebo v Iráku létalo nad bojištěm pár a sloužily hlavně k průzkumu, maximálně ničení bodových cílů, spíš podporovaly činnost zpravodajských služeb a jejich vliv na probíhající boje byl celkově minimální. Válka na Ukrajině ale všechno změnila. Vidíme, že i slabší protivník s pomocí dronů může potopit prakticky celou Černomořskou flotilu, dělat velké nepříjemnosti pozemním vojskům mnohem silnějšího nepřítele a držet na distanc i jeho letectvo. Každá armáda po té zkušenosti nakupuje drony ve velkém a zároveň zkoumá, jak se proti nim chránit.

A to je skutečně jen jedna z mnoha věcí, které se mění. Vojenství prochází obrovskou reformou, což je u nás v České republice vidět na zvyšování armádního rozpočtu. Kupujeme letadla, o kterých by se nám pár let zpátky ani nesnilo, kupujeme nové supermoderní tanky, děla, dokonce vypouštíme do vesmíru vlastní průzkumné družice.

To všechno chceme v našem podcastu s Lukášem Visingrem probírat, protože víme, že u nás existuje velká komunita lidí, kterou tohle všechno zajímá.

Jak přesně s Lukášem Visingrem vybíráte témata?

Lukáše všichni znají jako zkušeného odborníka a zároveň jako člověka, který dokáže i velmi složitá témata vysvětlit velice jednoduše, což ne každý dokáže. To, jakým bouřlivým rozvojem v současné době vojenství prochází, nám samozřejmě velice usnadní úlohu.

My budeme sice tu a tam probírat i historii, ale chceme se primárně zaměřit na současné armády. Na světlo světa se derou nové technologie, příkazem doby je modernizace. Státy masivně investují do obrany a dokonce vidíme, jak padají letitá tabu, jako jsou jaderné zbraně. Témat proto je a v nejbližších letech bude stále dost.

Military Podcast sledujte pravidelně na denik.cz/military-podcast.