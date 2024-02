Centrála vydavatelství Vltava Labe Media v únoru přivítala početnou skupinu studentů ze žďárské Střední školy obchodní a služeb. Chtěli vidět proces tvorby tištěných titulů a zjistit, jak to v médiích funguje. Brzy je totiž čeká výroba vlastních časopisů v rámci ročníkových prací.

Exkurze studentů ze žďárské střední školy v redakcích VLM | Video: Deník

Druháci ze žďárské střední se již brzy pustí do příprav vlastních časopisů. A aby měli konkrétní představu o tom, co všechno obnáší výroba tištěných titulů, požádali naše vydavatelství o možnost nahlédnout do naší redakční kuchyně. Nás zájem středoškolských studentů o online zpravodajství i výrobu klasických papírových novin mile překvapil a na centrále v Praze jsme je s radostí uvítali.

Podívejte se na fotogalerii z exkurze na centrále vydavatelství VLM:

A co všechno jsme našim mladým hostům ukázali? Například to, jak se tvoří obsah pro cestovatelský magazín Koktejl. Nebo jak vzniká časopis Kreativ. Prohlídka zahrnovala také návštěvu oddělení DTP, kde mohli nahlédnout pod ruce našim grafikům. A nechyběla samozřejmě ani zastávka v centrální redakci našich novin, kde se od šéfredaktora Deníku Jana Kličky dozvěděli například to, jak vzniká obsah tištěných Deníků a Deník.cz nebo kdo všechno se na jejich přípravě podílí.

Nebyla to ale jen přednáška z naší strany. „I my jsme se ptali na témata, která rezonují mladou generací, pro kterou jsou hlavním zdrojem informací sociální sítě. A došlo i na fenomén fake news. Je důležité, že mladí lidé rizika spojená se lživými video i textovými zprávami vnímají a nevěří všemu, co na internetu vidí a čtou,“ dodal šéfredaktor centrální redakce Jan Klička.

Studentům ze Žďáru děkujeme za milou návštěvu a přejeme hodně štěstí nejen s výrobou časopisů, ale i v jejich (možná právě mediální) kariéře.