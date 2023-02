Jako nejsilnější regionální médium však nadále budeme našim čtenářům poskytovat prostor pro vzpomínky na ty, kteří nás už opustili. Vzpomínka s fotografií má vyčleněný důstojný grafický prostor v tištěném Deníku, a to ve všech okresech České republiky.

Vzpomínku lze otisknout ve vybraném okrese, kraji, nebo třeba celé republice. Stejně tak ji lze nechat zveřejnit v tištěných týdenících, které jsou do Deníku vkládány. Navíc je možné vzpomínku zařadit také do měsíčníku nazvaného Deník Extra, který chodí zdarma do schránek v nákladu více než 2 miliony kusů.

Pravidelnou součástí Deníků se staly také přílohy Poslední věci člověka, kde je možné vzpomínku také otisknout. Ta letos vyjde 25. října 2023.

Pokud se rozhodnete vzpomínku zveřejnit, je vám k dispozici tým našich pracovníků. Osobně je můžete navštívit pět dnů v týdnu ve vybraných místech v republice. Kontaktovat je lze také telefonicky, nebo e-mailem. „Pokud chcete zařadit vzpomínku do některého z našich tištěných produktů, připravte si, prosím, text, fotografii, termín zveřejnění a promyslete si okres, kde ji chcete otisknout,“ uvedl Martin Nevyjel, zástupce šéfredaktora Deníků.

Tabulka s kontakty na pracovnice: