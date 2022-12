Česko zpívá koledy se blíží. Mirakulum pořádá v Milovicích velkou akci

Před pár dny začal advent a lidé se pomalu začínají nastavovat do vánoční atmosféry. A jestli je něco neoddělitelně spjato s Vánocemi, jsou to přece koledy! A v rámci projektu Deníku Česko zpívá koledy, který letos čeká už dvanáctý ročník, se sejdeme napříč celou zemí, abychom si zazpívali oblíbené koledy společně. Akce vypukne 7. prosince úderem osmnácté hodiny a na řadě míst probíhají velké přípravy. Navštívili jsme Základní školu T. G. Masaryka v Milovicích, která se do projektu zapojuje pravidelně.

Děti z milovické Základní školy T. G. Masaryka se pilně připravují na akci Česko zpívá koledy. | Foto: Deník/Jan Herzán