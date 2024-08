Stála na velkých pódiích. Vedla semináře pro ženy. Byla výkonnou ředitelkou IT firmy. Měla rodinu, peníze i úspěch, a přesto se cítila nepohodlně. Hledala vlastní pravdu a hodnotu života. Prošla proměnou a z výkonné ředitelky v korporátech se stala průvodkyní lidské duše v poušti. Proč vyměnit jistotu za pravdu, co nám přináší samota a co se děje s naší duší na daleké Sahaře? Nejen na tyto otázky mi v dnešním podcastu O životě zblízka odpovídala nejzkušenější saharská průvodkyně a spoluzakladatelka SoulAdventure Bohdana Kabátová.

„Nikdy jsem si o sobě nemyslela, že jsem dobrodružná nebo outdoorová žena, která by zvládla podobný pouštní diskomfort. Vždycky jsem byla taková princeznička s hotelovým nádechem. Ten pocit dobrodruha ve mně vyvolal až Martin Černohorský, který byl mentorem a konzultantem v naší korporátní firmě. Když se zmínil i se svojí ženou Terezou, že jezdí se skupinami na poutě na Saharu, tak ze mě velmi spontánně vypadlo 'tam jednou pojedu'. Hned, co mi to vylítlo z úst, jsem se lekla, co to říkám. Nikdy jsem nespala ani pod širákem. Myšlenka na pouť ve mně zrála asi dva roky. Sahara doslova volala moji duši. A ten čas kolem čtyřicítky dozrál nejen do možnosti, že to zvládnu finančně i kapacitně, ale také do potřeby projít přechodovými rituálem, který se tam odehrává,“ vypráví průvodkyně Bohdana Kabátová.

Co Bohdanu Kabátovou na Sahaře čekalo, si mohla jen představovat. „Ze školy jsem si odnesla, že jde o vyprahlou zem, kde se dá zemřít. Místo bez zvířat a rostlin. Místo, kde je jen písek a sucho. O pouti jsem věděla jen málo. Pár vět mi řekl průvodce Martin Černohorský. Ale uvnitř sebe jsem věděla, že se budu nořit hluboko do svých pocitů, že budu mít spoustu prostoru v pomalosti se dívat do svých témat a pokládat si dost zásadní otázky, pro které jsem si ve svém dosavadním životě nevytvořila dostatečně kvalitní prostor,“ vzpomíná průvodkyně.

Ten prostor potkat se sám se sebou trvá tři týdny. Z toho jsou tři dny, kdy je poutník odkázaný jen sám na sebe s určitým přídělem vody a bez jídla.

Byl to čas, kdy jste se potkala a našla odpovědi? „Z této otázky mě mrazí, protože ten moment mám v těle popsaný hodně hluboko. K potkání došlo až třetí den mé samoty. Bylo ráno a vycházelo slunce. Vlasy jsem si zaplétala do copu. Přiměla mě k tomu nějaká vzpomínka, že se to dělá, nebo že to ženy dělávaly. Moje polské kořeny mi vnukly další vzpomínku na jednu polskou píseň. Zpívala jsem ji, plakala jsem a vybavovala si moje předky. Do těch mých vzpomínek za mnou přišla babička, která už nežila, ale se kterou jsem si povídala. A tam došlo k tomu kontaktu, že cítím sebe, cítím svůj život, cítím odkud přicházím a pocházím. Tady vím, kdo jsem. Byť ten pocit nemá slova, protože je až za nimi, je to pro mě velmi silný opěrný bod, se kterým dál kráčím životem, uzavírá průvodkyně Bohdana.

Celý příběh si můžete poslechnout v podcastu O životě zblízka, kde také uslyšíte, jaký je návrat z pouště do běžného instantního života, jaké pravdy jsou společensky nepřijatelné, pro koho je putování pouští, co průvodkyni zničilo manželství, zda může průvodce nahradit umělá intelegence nebo podle čeho si vybrat správného průvodce.