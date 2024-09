Pomyslnou štafetu zavilosti na alkoholu přebrala od své rodiny. Mezi alkoholiky totiž celé dětství vyrůstala. „Nechci, aby to vypadalo jako výmluva. Ale pravda je, že alkoholismus se vyskytoval jak ze strany matky, tak i otce. Děda byl společenský piják a umřel na cirhózu ledvin. A matky bratr byl ten typ alkoholika, co pil sám, stejně jako já, do takového hněvu a smutku. Vypil litr tvrdého alkoholu denně. Pil celé dekády, nakonec umíral na rakovinu plic, ale v zásadě si myslím, že ten alkohol mu jistě nepomáhal. Nepřeneslo se to na rodiče, ale na mě, takže nějakou pomyslnou štafetu jsem si převzala, a taky pevně věřím, že jsem ji doběhla a ten domino efekt se zastavil,“ vypráví Elen Kovalčíková.



A co je pro alkoholika nejhorší? Pocity vrcholové závislosti. „Bylo to těsně před tím, než jsem odešla do léčebny. Měli mě vyzvednout kamarádi. Na léčbu musíte nastoupit střízliví s nulovým promile alkoholu. Jenže já se s ním nedokázala rozloučit. Takže ještě před odjezdem jsem vypila celou sedmičku vína. Doslova jsem ji vyždímala do poslední kapky. To byla moje poslední flaška. Dnes bych to pojala více rituálně, ale tenkrát jsem na to neměla kapacitu. Nejhorší, co si může alkoholik zažít. Člověku je prakticky permanentně špatně, velmi trpí a alkohol mu slouží už jen k tomu, aby se alespoň chvíli cítil normálně. To už není super party ani slast. Je to duševní stav, který provází halucinace, dezorientace nebo paranoia, takový člověk je ve stavu šílenství a potřebuje léčbu na psychiatrii, protože už je zásadně narušeno jeho psychické zdraví,“ vzpomíná terapeutka.

Alkohol Elen ničil nejen zdraví a kariéru, ale také vztahy. Rodiče byli zoufalí. Snažili se hledat pomoc, ale dokud sám alkoholik nechce, není to k ničemu. Elen Kovalčíková kvůli závislosti přišla i o práci. „Fungovala jsem hlavně dopoledne, kdy ten alkoholový rozjezd byl pozvolný. Vrcholilo to až odpoledne a večer. Takže práci jsem řešila dopoledne. Občas jsem měla lepší týden, kdy jsem dokázala nepít a vyřešila i nějaký projekt. Rozhodně jsem nestavěla žádnou kariéru. Nakonec jsem nastoupila do větší firmy, kde jsem pila i v práci, přišly s tím velké problémy a skončila jsem,“ vzpomíná Elen.

