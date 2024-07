Ztráta dítěte je jednou z nejtěžších a nejbolestivějších zkušeností, kterou může rodič zažít. Je to chvíle, kdy lidskou duši obklopuje temnota a prázdnota. Touto bolestí si prošla i můj dnešní host, modelka, influencerka, ale hlavně maminka Barbora Křepelková, která tragicky přišla o svého dvouletého syna. Povídáme si spolu o tom, jak ji tato bolestivá událost změnila, proč věří v posmrtný život, kde hledala sílu a naději, ale i o víře, že duše jejího zesnulého syna našla nový domov v jejím nově narozeném dítěti.

Jsou to zhruba dva roky od tragické události, kdy se rodině Barbory Křepelkové změnil život. „Manžel si vzal oba syny a šel na schůzku, která se měla konat na hřišti. Ale na poslední chvíli se místo schůzky změnilo a potkali se u restaurace ve slepé ulici, kde poměrně blízko vozovky bylo na černo (bez povolení, pozn. red.) venkovní posezení. Když jednání skončilo, manžel se sehnul, aby pomohl zvednout papíry, které známému vylétly ze složky. Toho si všiml i malý Samuel, který zůstal stát na samém kraji vozovky. Z vedlejší ulice začala nacouvávat dodávka a syna přejela,“ vzpomíná na těžký okamžik maminka dvouletého Samuela.

Samuel o své smrti věděl. Snažil se rodiče upozornit, že se to stane. Opakoval, že umře. Po smrti se rodiče položili více do víry a hledali odpovědi na bolestivé otázky v regresní terapii a filozofických knihách, kde se mimo jiné dočetli: „Když se blíží náš konec, tak za námi chodí průvodci, kteří nás na smrt připravují. K tomu neviditelnému světu mají blíže děti, takže to cítí víc. A když přijde ta doba, přijde anděl smrti a opravdu řekne: Teď je ten čas, teď dotáhneme to, co jsme si domluvili. Teď stůj. A teď se to stane,“ vypráví Barbora Křepelková.



