Podcast

Kdo je Svojost a kdy vznikl tento název? „Chtěla jsem se přejmenovat na Instagramu na Já, ale to nešlo. Tak jsem si vymyslela svoje slovo a svoje už samo o sobě značí Svojost. Pak už to stačilo dát jen do podstatného jména. Inspirací mi byly filozofické pojmy jako je jáství nebo svojství, které jsou o já,“ říká Kateřina Pokorná.

Svojost se narodila ve znamení býka s vesmírným číslem devět, které má od fyzika Nikoly Tesly. Ten ho považuje za nejvyšší číslo ve vesmíru. „Narodila jsem se 27. stejně jako moje dvě mladší sestry, které mi tady mamka nechala, a když sečtete 2+7, vyjde zase 9, takže devítka je moje šťastné číslo.“.

Celý příběh si můžete poslechnout v pátečním podcastu O životě zblízka, kde také uslyšíte, kam máma zmizela a jakou roli ve výchově hrál táta. Co zažila s otčímem, kdy skončila na antidepresivech, proč nemá ráda básničku, kterou složila ke Dni matek, i to, co ji přimělo neopustit tento svět.



Nahrává se anketa ...