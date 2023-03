Po cestě domů mu ohlásil detektor kovový předmět těsně pod povrchem. V hloubce asi patnácti centimetrů. „Vyhrábl jsem první kousek a myslel si, že je to důstojnická dýka SS. V této lokalitě byla totiž za druhé světové války spousta různých zbraní, jak nacisté ustupovali a všeho se zbavovali. Ale na dýku mi to přišlo zvláštní. Hledal jsem dál a našel další kusy. V dílně jsem si je pak poskládal dohromady a došlo mi, že to asi bude hodně starý meč. Na prvorepublikovou šavli to rozhodně nevypadalo,“ dodává hledač.

Začal sbírat informace a vydedukoval, že by se mohlo jednat o zbraň z období keltské kultury v návaznosti na nedalekou Býčí skálu a objev známého halštatského pohřebiště. Místo nálezu ohlásil v Muzeu Blanenska a do terénu se vypravil s archeologem. Další předměty ze stejného období však už nenašli.

Unikátní nález

„Kovový meč byl dlouhý asi osmdesát centimetrů. Bez rukojeti, která byla podle všeho z nějakého organického materiálu a vyhnila. Škoda, že nebyl bronzový, dochoval by se asi v lepším stavu. I tak se v této lokalitě jedná o unikátní věc. Zajímavé je, jak se do tak prudkého srázu meč dostal, a že byl tak mělce pod zemí. Možná tam byla nějaká šarvátka nebo ho majitel po cestě jen prostě ztratil. Do muzea se na něj určitě půjdu podívat,“ uzavírá povídání Bušek.