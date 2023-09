V Limě objevili osm mumií. Pochází z dob ještě před vznikem říše Inků

ČTK

Pracovníci peruánské plynárenské společnosti objevili při výkopových pracích v metropoli Limě osm mumií a předměty z dob před vznikem říše Inků. Archeologové se domnívají, že se nálezy datují do období existence kultury zvané Ichma, která se zformovala kolem roku 1100 a rozšiřovala se údolími na území dnešního hlavního města, dokud nebyla koncem 15. století začleněna do říše Inků. Napsala to v noci na dnešek agentura AP.

Vykopávky v Limě. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/Sebastian Castaneda/AA/ABACAPRESS.COM