Vědci zveřejnili vícebarevný satelitní snímek největšího amerického ledovce Malaspina. Místo klasické bílé s modrým nádechem je zvlněný led aljašského ledovce výrazně žlutý. Mapa odhalila nové útvary, včetně dříve skryté laguny. Experti se ale obávají jeho rychlejšího tání.

Američtí odborníci z Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) ukázali novou fotografii aljašského ledovce. Díky technickému zbarvení se může zdát, jako by místo přírodního úkazu byly na snímku ohnivé, vlnící se skvrny.

Snímek ledovce z národního parku Wrangell-St. Elias na jihovýchodním pobřeží Aljašky pořídila na konci října družice Landsat 9 od NASA a U.S. Geological Survey. Ledovec, který domorodí obyvatelé této oblasti nazývají Sít' Tlein, zabírá přibližnou plochu 350 kilometrů čtverečních. To z něj podle portálu Live Science dělá největší severoamerický ledovec a největší podhorský ledovec na světě. Pokrývá oblast větší než stát Rhode Island.

Díky své velikosti a citlivosti na změny klimatu pro vědce představuje důležitý indikátor změn životního prostředí.

Na upraveném snímku od NASA je ledovec zbarven do žluté, červené a zelenéZdroj: se svolením NASA Earth Observatory image by Wanmei Liang

Snímek hrající všemi barvami

Upravenou fotografii pomocí infračerveného záření zveřejnila pozemská observatoř NASA 25. listopadu. Žlutá a oranžová barva znázorňuje led, červená vodu a modrá a zelená místa, kde se vyskytuje pevnina, lépe řečeno vegetace. Skály jsou pak zobrazeny v odstínech modré.

Modrofialové vlny nebo záhyby v ledu podle odborníku představují morény, tedy pásy půdy, kamení a dalších úlomků, které ledovec odsouvá, když se pohybuje vpřed. Portál SciTechDaily doplnil, že se ledovce v této oblasti periodicky „vynořují“ po dobu jednoho roku až několika let. V důsledku tohoto nepravidelného pohybu se pak morény vrství či stlačují, a vytvářejí tak charakteristické textury, jež je možné vidět na Malaspině. Morény hrají podle portálu Earth významnou roli v jeho dynamice. Označují oblast s různě postupujícími ledy a poskytují vodítka o minulých pohybech ledovce.

Kromě ledovce Malaspina lze na snímku spatřit také jeho hlavní zdroj ledu, Sewardův ledovec a Agassizův ledovec, jenž Malaspina rozšiřuje.

Nebezpeční tání ledovce

Satelitní snímek ledovce ve výrazných barvách nabízí více než jen vizuální podívanou. Poskytuje vhled do struktury ledovce, jeho pohybů a kromě toho zachycuje potenciální environmentální dopady jeho interakce s okolím.

Studie zveřejněná na začátku tohoto roku odhalila, že na místě tmavě červené vodní plochy mezi ledem a kusem pevniny na konci ledovce se nachází dříve skrytá vodní laguna.

Díky tomu, že je část této vody téměř stejně slaná jako oceán, je laguna teplejší, než vědci dříve předpokládali. Kvůli ní by led mohl tát rychleji.

Pod ledovcem se také podle expertů nacházejí vodní kanály procházející skalním podložím. Táhnou se po délce až 35 kilometrů a mohly by také urychlit dobu tání ledovce. To by ale mohla způsobit i interakce ledovce s okolním Aljašským zálivem. Odborníci odhadli, že případné roztátí celé ledové masy by mohlo zvýšit globální hladinu moře o 1,4 milimetru.