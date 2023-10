Americký pár tvrdí, že při projíždění mezi městy Durango a Silverton na jihozápadě státu Colorado zahlédl mytického tvora známého jako bigfoot a natočil ho na video. Komentující na sociálních sítích jsou ovšem skeptičtí.

Měl to být romantický výlet k příležitosti desátého výročí svatby. Nakonec se změnil na lov záhadné postavy, která dvojici připomínala bigfoota jinak známého jako sněžný muž nebo yetti.

Očití svědci Shannon a Stetson Parkerovi tvrdí, že podivného tvora spatřili u železniční tratě mezi městy Durango a Silverton v Coloradu. „Hledali jsme losy, když najednou manžel zahlédl něco, co nedokázal vysvětlit. Myslel si, že je to yetti,“ citoval Shannon Parkerovou deník The New York Post. Tvor se nejdříve procházel po dvou nohách, načež si sedl na zem.

Parkerová dodala, že tvor byl vysoký nejméně šest nebo sedm stop (v přepočtu 180 až 213 centimetrů). „Barevně se hodil ke keřům a rostlinám rostoucím v horách, do kterých se při krčení maskoval. Nikdy jsme si nebyli existencí yettiho jistí, teď jsme jí ale přesvědčení,“ uvedla.

Manželé zachytili tvora na videu:

Obrovské stopy

Překvapená Američanka rovněž vypověděla, že se jim průvodčí vlaku svěřil o tom, že něco podobného už předtím pozoroval. „Říkal, že v těch horách byl předtím na sněžnicích a viděl stopy, které byly větší a měly mnohem větší krok, než by měly sněžnice,“ vylíčila Parkerová. Průvodčí podle ní říkal, že v oblasti viděl nevysvětlitelné věci.

Nejde o lovce

Očitá svědkyně sdílela natočené video na sociálních sítích, kde se setkala jak s pochopením, tak skepsí. „Co jste všechno pili?“ ptal se jeden komentující. Kritici především namítali, že se mohlo jednat pouze o lovce, jenž byl přirozeně maskovaný, anebo o žertík, který na nicnetušící turisty nastražili místní obyvatelé. Takové teorie Parkerová vyvrátila. „Nevypadalo to jako lovec, ten by měl zbraň. Nevypadalo to ani tak, že by něco nesl,“ reagovala.

Američané hlásí pozorování „bigfoota“ už od roku 1800, první fotografie oblétly svět v roce 1958. Většina zpráv přitom pochází ze severozápadu Pacifiku. „Ti, kdo tvrdí, že viděli yettiho, popisují vše od velké vzpřímené opice až po skutečného chlupatého člověka, popisovaného jako mohutně stavěného,“ popsala washingtonská Národní garda.