Kromě bodání saje krev a svoji kořist zabíjí i zevnitř kladením vajíček pod její kůži, kde se vyvinou v larvy. Má jasně žluté tělo a mimozemský vzhled. Vědci v Amazonii nedávno objevili děsivý nový druh vosy.

Nebezpečný druh vosy, kterou vědci našli v Amazonii, se svým vzhledem od té, kterou známe v ČR (na obrázku), liší. Fotografii „upíří“ vosy najdete pro srovnání v článku | Foto: Shutterstock

Amazonské pralesy jsou známé obrovskou biologickou rozmanitostí. Žijí v nich přitom i zvířata, ze kterých jde často strach. Příkladem je nově objevený druh vosy, která se svou obětí nakládá překvapivě brutálně.

Vědci na parazitní druh hmyzu narazili při práci v národní rezervaci Allpahuayo-Mishana v peruánské části Amazonie. Jasně žlutý hmyz podle nich dorůstá až dvou centimetrů a má abnormálně velkou hlavu.

Velikost hlavy podle portálu The New York Post sloužila jako inspirace k vědeckému pojmenování Capitojoppa amazonica. Jako capito se ve španělštině označuje někdo s velkou hlavou. Odkazuje to také na ptáky rodu Capito nalezené v Jižní Americe, kteří mají velký a silný zobák. Joppa je zase odkaz na podobnost s vosami z rodu Joppa. Specifické druhové jméno amazonica pak vede k Amazonii, kde byla vosa nalezena.

Nově objevený druh vosy má jasně žluté tělo a neobvykle velkou hlavu.Zdroj: Se svolením, Capitojoppa, a new genus of Ichneumoninae/Brandon R. Claridge, Kari M. Kaunisto, Ilari E. Sääksjärvi

Lidé mohou být podle expertů, kteří studii o strašidelném hmyzu publikovali v časopise ZooKeys, klidní. Vosy útočí radši na housenky, brouky nebo pavouky. Ale zabíjejí je překvapivým a děsivým způsobem. „Jakmile je hostitel nalezen, samička ho zběsile hladí tykadly. Pokud je vhodný, naklade samička do hostitele jedno vajíčko tak, že ho propíchne svým kladélkem (trubicovitý orgán pro kladení vajíček),“ citoval portál Live Science vědce z americké Univerzity státu Utah Brandona Claridge, jehož tým vosy objevil.

Procházka v rezervaci Allpahuayo-Mishana v Peru:

Zdroj: Youtube

Vajíčka se vylíhnou do několika dní a zevnitř sežerou svého hostitele. Narozená mláďata se pak vyvíjejí uvnitř tvrdé ochranné skořápky nebo se zakuklí uvnitř hostitelské mrtvoly a vynoří se, až když vyrostou v dospělou vosu.

Vysávají životodárnou tekutinu

Způsob zabití navíc pravděpodobně není jediným brutálním chováním vosy Capitojoppa amazonica. Po bodnutí do svých obětí z nich vysaje tekutinu podobnou krvi vyskytující se u hmyzu - hemolymfu. Některé druhy hmyzu samičky jen bodnou vejcovodem a krmí se z něj, aniž by do něj nakladly vajíčko. „Pomáhá to se získáváním živin pro zrání vajíček,“ uvedl Claridge.

Děsivá vosa nebyl jediný objev zmíněného vědeckého týmu. Pomocí pastí identifikovali jeho členové dalších 108 nových druhů.

Druh jiné exotická vosy nedávno vzrušila i Českou republiku. V říjnu odborníci v Plzni poprvé v Česku objevili sršeň asijskou, následně dohledali a zlikvidovali i její hnízdo. Invazivní druh totiž představuje riziko hlavně pro včelí úly, způsobuje také výrazné škody i v ovocných sadech a na vinicích. Příliv tohoto druhu podle odhadů odborníků hrozí především západní části země.

